Хорошо сидим. Что закрытые на карантин украинцы заказывают у служб доставки

Доставка продуктов: товаров хватит

Первые дни карантина закономерно привели к ажиотажу в продуктовых и хозяйственных магазинах. Украинцы кинулись скупать крупы, макаронные изделия, замороженные овощи и туалетную бумагу. Такой всплеск покупательской активности не мог не сказаться и на сфере доставки продуктов. Например, в компании FreshMart, специализирующейся на товарах растительного происхождения, количество заказов за последний месяц выросло на 80%. Как рассказывает Влада Берестова, маркетолог компании, за это время сместились и потребительские приоритеты. Так, если до эпидемии украинцы в интернет-магазине покупали чаще всего экзотические фрукты и подарочные наборы, то теперь превалируют заказы базовых продуктов. "Баланс изменился в сторону овощей (томаты, огурцы, морковь, картофель), фруктов (яблоки, цитрусовые, бананы) и бакалеи", – уточняет Берестова. Сейчас компания планирует расширять именно бакалейный ассортимент, спрос на который заметно увеличился.

О том, что заказы покупателей поменялись, рассказывают и в сервисе доставки продуктов Zakaz.ua. "Спросом пользуются те товары, которые люди активно покупают и офлайн, – крупы, мука, масло, овощи, молочные и мясные изделия, соль, антисептики", – перечисляет Евгений Нетреба, коммерческий директор компании. По его словам, за первые дни карантина количество заказов выросло на 80%. Если же в целом брать статистику за март, то спрос на товары увеличился на 68,5%.

В компании Glovo на 35% выросло количество заказов по доставке из супермаркетов и аптек. Средний чек по этим категориям также стал выше – в среднем на 25%. Из магазинов чаще всего заказывают крупы и консервы, из аптек – парацетамол, антисептики и медицинские маски.

"Товаров в распределительных центрах хватит надолго, а поставщики регулярно пополняют запасы"

Потребительская активность привела к зияющим пустотой полкам в магазинах в первые дни карантина. Соответственно, и с онлайн-заказами возникли проблемы. Однако ритейлеры отреагировали надлежащим образом и сейчас ситуация улучшилась, подчёркивает Евгений Нетреба. По его словам, на локациях, где работает компания, не всегда есть все товары, но комплектовщики находят альтернативные варианты. "Наши партнёры уверяют, что товаров в распределительных центрах хватит надолго, а поставщики регулярно пополняют запасы", – говорит он. Не беспокоятся о возможных перебоях с поставками и в торговых сетях. "Товаров в магазинах и на складах достаточно", – заверила Фокус и Марина Тимофеева, директор по маркетингу Fozzy C&C.

В компании FreshMart считают, что серьёзных проблем с наличием продуктов не будет, пока украинские границы открыты для грузовых перевозок. Тем не менее, из-за эпидемии коронавируса интернет-магазин перестал получать продукты из Испании и Италии. Но это перекрывается поставками из Турции, объясняет Влада Берестова. Кроме того, у компании есть сеть поставщиков по всей Украине, это также позволяет избежать дефицита отечественных товаров.

Доставка еды: рестораны ушли в минус

Похожая ситуация наблюдается и в сфере доставки еды из ресторанов и кафе. Как рассказывает Сергей Колосков, PR-менеджер сервиса Raketa, с начала карантина количество заказов выросло на 20%, а после закрытия точек общепита – на 30%, и этот показатель продолжает расти. Украинцы, как и раньше, отдают предпочтение пицце, бургерам и суши. В то же время стали чаще заказывать домашние блюда: борщ, вареники, а также салаты и боулы. Несмотря на то, что людям приходится оставаться дома, они не хотят отказываться от удовольствия выпить кофе из любимой кофейни, поэтому у службы доставки также вырос спрос на кофейные напитки и десерты. Также если раньше в компании было два пиковых слота, в обед и вечером, то теперь заказы поступают равномерно в течение всего дня. "Почти все заведения, с которыми мы работали до карантина, продолжили работу в формате "на выдачу", – рассказывает Колосков. Помимо этого, теперь с компанией хотят сотрудничать те кафе и рестораны, которые раньше откладывали подключение к сервису.

"Каждый раз, когда вы заказываете через агрегаторы, зарабатывает в первую очередь сервис, а не ресторан"

Алина Токмиленко, совладелица ивано-франковской сети "23 ресторана", в свою очередь надеется, что украинцы будут заказывать еду напрямую у заведений, а не через специальные сервисы. "Служба доставки берёт от 20 до 30 процентов от стоимости заказа, – объясняет она. – Каждый раз, когда вы заказываете через агрегаторы, зарабатывает в первую очередь сервис, а не ресторан". По словам Токмленко, доставка составляет лишь 10% в общей структуре продаж. Однако это объясняется региональными особенностями и небольшой площадью города. В Киеве или Львове ситуация совсем другая.

Ольга Насонова, директор компании "Ресторанный консалтинг", подтверждает, что после введения карантина в стране, столичные заведения общепита в спешном порядке начали заключать договора с различными службами доставки – Raketa, Glovo, Uber Eats, Menu.ua. В то же время эксперт подчёркивает, что такая практика продержится недолго, и уже в ближайшем будущем рестораны и кафе станут отказываться от сотрудничества. "Ожидалось, что заказов будет намного больше, - объясняет Насонова. – Но сегодня даже у хороших заведений не сотня доставок в день, а всего 15-20. В лучшем случае, около 50 заказов, но это всё равно лишь половина от предполагаемого изначально количества". По словам эксперта, это связано с двумя основными факторами. Во-первых, большая часть заказчиков подобных сервисов – это офисные работники, которые брали обеды из кафе либо ужины для семьи после работы. Но теперь, оставаясь каждый день дома, они могут готовить сами и не пользоваться доставкой. Во-вторых, сейчас украинцы предпочитают экономить, так как нет никакой уверенности в завтрашнем дне. "Думаю, что для 60-70% заведений гораздо выгоднее закрываться, чем работать на доставку. Многие не просто не выходят в ноль, но и оказываются в убытке", — добавляет Насонова.

Ресторанный эксперт убеждена, что после окончания карантина потребительский спрос на сервисы доставки моментально упадёт. Люди, соскучившиеся по общению и социальным контактам, будут как раз с удовольствием ходить в общественные заведения и поменьше заказывать на дом.

Впрочем, как удалось установить корреспонденту Фокуса, как минимум часть баров и ресторанов в Украине не закрылись, а перешли на подпольное положение.

Меры предосторожности

Тем не менее, пока службы доставки товаров и еды из ресторанов активно работают. И курьеры, развозящие заказы, оказались в особой группе риска. В связи с этим сервисы практикуют самые различные меры безопасности. И речь идёт не только о медицинских масках и антисептиках, которыми обеспечиваются все сотрудники, но и о дополнительной защите. Так, ряд сервисов стал предлагать бесконтактную доставку. Другими словами, курьер может оставить заказ под дверью или поставить на землю и отойти, чтобы между ним и заказчиком поддерживалась дистанция. Операторы все чаще советуют людям воспользоваться безналичной формой оплаты, чтобы и таким образом минимизировать контакты.

В компаниях FreshMart и Zakaz.ua уверяют, что каждый сотрудник перед началом смены проходит медосмотр, всем в обязательном порядке измеряется температура. В Glovo рассказывают, что их центры для курьеров сейчас закрыты для общего посещения. Там одновременно может находиться не более пяти людей.