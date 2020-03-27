Дубилет: в Кабмин не вернусь, но и проекты из своего "топ-50" не брошу

Украина
Говорит, будет заниматься проектами "извне". "Благо, опыт внедрения iGov в качестве волонтера есть", – пояснил он

Бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет не будет возвращаться в правительство – возвращается в бизнес.

Об этом он сообщил у себя в Telegram.

"В состав Кабмина я входить не буду. Сейчас возвращаюсь в родную стихию – в бизнес", – пишет Дубилет.

При этом, он говорит, что хочет довести до конца часть проектов из того "топ-50", над которым работала его команда:

  1. Внедрение полного электронного документооборота. 
  2. Зарплаты министров и заместителей. 
  3. Оптимизация численности сотрудников РГА. 
  4. Оптимизация численности сотрудников Госкомстата. 
  5. Сокращение количества отчетов Госкомстата. 
  6. Оценка численности населения Украины. 
  7. Новый регламент Кабмина. 
  8. Внедрение электронного согласования нормативно-правовых актов. 
  9. Дашборд и мониторинг KPI министерств. 
  10. KPI и рейтингование ОГА. 
  11. Реорганизация в министерствах. 
  12. Электронная система контроля выполнения задач. 
  13. Централизация кадровых служб. 
  14. Централизация бухгалтерии. 
  15. Централизация входящей и исходящей корреспонденции. 
  16. Единый колл-центр.
  17. Внедрение общения с госорганами через месенжеры.
  18. Борьба с теневым алкоголем. 
  19. Электронная акцизная марка.
  20. Борьба с поддельными лекарствами. 
  21. Интеграция реестров земли, имущественных прав и налоговой. 
  22. Ортофотосъемка — создание новой карты Украины. 
  23. Сокращение бюрократии для граждан в Пенсионном фонде. 
  24. Электронные больничные. 
  25. Оптимизация недвижимости министерств.
  26. Упрощение кадровой бухгалтерии. 
  27. Упрощение процедуры для иностранцев — больше туризма и инвестиций. 
  28. Упрощение процедур для украинцев на оккупированных территориях.
  29. Электронные нотариальные доверенности. 
  30. Запуск линии 112. 
  31. Запуск горячей линии по противодействию домашнему насилию.
  32. Сокращение отчетности для ОГА. 
  33. Увеличение доступности посольств и визовых центров. 
  34. Новый закон о Кабмине. 
  35. Централизация закупок и полиграф. 
  36. Сокращение коррупции при операциях с землей не сельськохозяйственного назначения. 
  37. Перевод публикации законов и актов в электронную форму. 
  38. Закон о персональных данных.
  39. Трудовая книжка станет необязательной.
  40. Присоединение к электросетям (рейтинг Doing Business). 
  41. Отмена книги учета для ФЛП. 
  42. Упрощение для бизнеса — чеки пос-терминалов.
  43. Избавиться от зарплатного рабства.
  44. Сервис check.gov.ua. 
  45. Упрощение для бизнеса общения с военкоматами. 
  46. ​​Борьба с рейдерством — iGov, Двухфакторная авторизация, Opendatabot. 
  47. БТИ — взаимодействие с нотариусами и вообще оцифровка. 
  48. Скороговорки с номером лицензии в конце радиороликов. 
  49. Перезапустили Правительственный колл-центр.
  50. Запретили выплаты зарплат и командировочных чиновникам наличными. 

По словам Дубилета, заниматься проектами он будет "извне". 

"Благо, опыт внедрения iGov в качестве волонтера есть", – добавил экс-министр Кабмина.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Сразу после назначения Немчинов поблагодарил президента за то, что он профессионализм ценит выше, чем то, как кто голосовал в прошлом году.