Дубилет: в Кабмин не вернусь, но и проекты из своего "топ-50" не брошу
Бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет не будет возвращаться в правительство – возвращается в бизнес.
Об этом он сообщил у себя в Telegram.
"В состав Кабмина я входить не буду. Сейчас возвращаюсь в родную стихию – в бизнес", – пишет Дубилет.
При этом, он говорит, что хочет довести до конца часть проектов из того "топ-50", над которым работала его команда:
- Внедрение полного электронного документооборота.
- Зарплаты министров и заместителей.
- Оптимизация численности сотрудников РГА.
- Оптимизация численности сотрудников Госкомстата.
- Сокращение количества отчетов Госкомстата.
- Оценка численности населения Украины.
- Новый регламент Кабмина.
- Внедрение электронного согласования нормативно-правовых актов.
- Дашборд и мониторинг KPI министерств.
- KPI и рейтингование ОГА.
- Реорганизация в министерствах.
- Электронная система контроля выполнения задач.
- Централизация кадровых служб.
- Централизация бухгалтерии.
- Централизация входящей и исходящей корреспонденции.
- Единый колл-центр.
- Внедрение общения с госорганами через месенжеры.
- Борьба с теневым алкоголем.
- Электронная акцизная марка.
- Борьба с поддельными лекарствами.
- Интеграция реестров земли, имущественных прав и налоговой.
- Ортофотосъемка — создание новой карты Украины.
- Сокращение бюрократии для граждан в Пенсионном фонде.
- Электронные больничные.
- Оптимизация недвижимости министерств.
- Упрощение кадровой бухгалтерии.
- Упрощение процедуры для иностранцев — больше туризма и инвестиций.
- Упрощение процедур для украинцев на оккупированных территориях.
- Электронные нотариальные доверенности.
- Запуск линии 112.
- Запуск горячей линии по противодействию домашнему насилию.
- Сокращение отчетности для ОГА.
- Увеличение доступности посольств и визовых центров.
- Новый закон о Кабмине.
- Централизация закупок и полиграф.
- Сокращение коррупции при операциях с землей не сельськохозяйственного назначения.
- Перевод публикации законов и актов в электронную форму.
- Закон о персональных данных.
- Трудовая книжка станет необязательной.
- Присоединение к электросетям (рейтинг Doing Business).
- Отмена книги учета для ФЛП.
- Упрощение для бизнеса — чеки пос-терминалов.
- Избавиться от зарплатного рабства.
- Сервис check.gov.ua.
- Упрощение для бизнеса общения с военкоматами.
- Борьба с рейдерством — iGov, Двухфакторная авторизация, Opendatabot.
- БТИ — взаимодействие с нотариусами и вообще оцифровка.
- Скороговорки с номером лицензии в конце радиороликов.
- Перезапустили Правительственный колл-центр.
- Запретили выплаты зарплат и командировочных чиновникам наличными.
По словам Дубилета, заниматься проектами он будет "извне".
"Благо, опыт внедрения iGov в качестве волонтера есть", – добавил экс-министр Кабмина.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Его место занял бывший вице-премьер Денис Шмыгаль.
- В новом составе правительства должность министра Кабмина занял Олег Немчинов. Во время президентских выборов 2019 года он поддерживал Петра Порошенко и критиковал Владимира Зеленского.
- Сразу после назначения Немчинов поблагодарил президента за то, что он профессионализм ценит выше, чем то, как кто голосовал в прошлом году.