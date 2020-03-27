Дубилет: в Кабмин не вернусь, но и проекты из своего "топ-50" не брошу

Бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет не будет возвращаться в правительство – возвращается в бизнес.

Об этом он сообщил у себя в Telegram.

"В состав Кабмина я входить не буду. Сейчас возвращаюсь в родную стихию – в бизнес", – пишет Дубилет.

При этом, он говорит, что хочет довести до конца часть проектов из того "топ-50", над которым работала его команда:

Внедрение полного электронного документооборота. Зарплаты министров и заместителей. Оптимизация численности сотрудников РГА. Оптимизация численности сотрудников Госкомстата. Сокращение количества отчетов Госкомстата. Оценка численности населения Украины. Новый регламент Кабмина. Внедрение электронного согласования нормативно-правовых актов. Дашборд и мониторинг KPI министерств. KPI и рейтингование ОГА. Реорганизация в министерствах. Электронная система контроля выполнения задач. Централизация кадровых служб. Централизация бухгалтерии. Централизация входящей и исходящей корреспонденции. Единый колл-центр. Внедрение общения с госорганами через месенжеры. Борьба с теневым алкоголем. Электронная акцизная марка. Борьба с поддельными лекарствами. Интеграция реестров земли, имущественных прав и налоговой. Ортофотосъемка — создание новой карты Украины. Сокращение бюрократии для граждан в Пенсионном фонде. Электронные больничные. Оптимизация недвижимости министерств. Упрощение кадровой бухгалтерии. Упрощение процедуры для иностранцев — больше туризма и инвестиций. Упрощение процедур для украинцев на оккупированных территориях. Электронные нотариальные доверенности. Запуск линии 112. Запуск горячей линии по противодействию домашнему насилию. Сокращение отчетности для ОГА. Увеличение доступности посольств и визовых центров. Новый закон о Кабмине. Централизация закупок и полиграф. Сокращение коррупции при операциях с землей не сельськохозяйственного назначения. Перевод публикации законов и актов в электронную форму. Закон о персональных данных. Трудовая книжка станет необязательной. Присоединение к электросетям (рейтинг Doing Business). Отмена книги учета для ФЛП. Упрощение для бизнеса — чеки пос-терминалов. Избавиться от зарплатного рабства. Сервис check.gov.ua. Упрощение для бизнеса общения с военкоматами. ​​Борьба с рейдерством — iGov, Двухфакторная авторизация, Opendatabot. БТИ — взаимодействие с нотариусами и вообще оцифровка. Скороговорки с номером лицензии в конце радиороликов. Перезапустили Правительственный колл-центр. Запретили выплаты зарплат и командировочных чиновникам наличными.

По словам Дубилета, заниматься проектами он будет "извне".

"Благо, опыт внедрения iGov в качестве волонтера есть", – добавил экс-министр Кабмина.

Как ранее сообщал Фокус:

4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Его место занял бывший вице-премьер Денис Шмыгаль.