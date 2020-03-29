В Украину из РФ эвакуировали 700 украинцев: каждому померили температуру и отпустили домой
В Киев из Москвы прибыл спецпоезд с более чем 700 украинцами. Этот же поезд отвез в РФ россиян.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Поезд прибыл в 8 утра. Всем прибывшим провели температурный скрининг. Также у каждого украинца поинтересовались состоянием его здоровья.
Эвакуированные дали письменное согласие на самоизоляцию.
Радио Свобода пишет, что только к Днепру и области пассажирова развозили централизованно.
Водители же, которые встречали прибывших на вокзале, предлагали добраться до разных городов Украины приблизительно за 1,5 тыс. грн.
Рейс Москва – Киев организовали МВД, Мининфраструктуры и УЗ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса. Тем не менее, украинцы могли вернуться в страну автомобильным транспортом.
- С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.
- Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что до конца пятницы 27 марта будет закрыта государственная граница.