В Украину из РФ эвакуировали 700 украинцев: каждому померили температуру и отпустили домой

В Киев из Москвы прибыл спецпоезд с более чем 700 украинцами. Этот же поезд отвез в РФ россиян.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Поезд прибыл в 8 утра. Всем прибывшим провели температурный скрининг. Также у каждого украинца поинтересовались состоянием его здоровья.

Эвакуированные дали письменное согласие на самоизоляцию.

Радио Свобода пишет, что только к Днепру и области пассажирова развозили централизованно.

Водители же, которые встречали прибывших на вокзале, предлагали добраться до разных городов Украины приблизительно за 1,5 тыс. грн.

Рейс Москва – Киев организовали МВД, Мининфраструктуры и УЗ.

Как ранее сообщал Фокус:

17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса. Тем не менее, украинцы могли вернуться в страну автомобильным транспортом.

С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.