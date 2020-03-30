Во Львовской области впервые оштрафовали нарушителя карантина

Во Львовской области суд впервые оштрафовал местного жителя за нарушение правил карантина, сообщил отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Судья Николаевского районного суда вынес первое во Львовской области постановление о наложении административного взыскания в размере 17 тысяч грн на гражданина, нарушившего правила торговли во время карантина", – указано в сообщении.

20 марта сотрудники полиции составили админпротокол на 37-летнего жителя райцентра Николаев, который в одном из населенных пунктов района проводил торговал продуктами питания и бытовой химией из собственного автомобиля.

Материалы передали в суд, который признал нарушителя виновным и оштрафовал на 1000 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан (минимальное наказание по этой статье).

Во Львовской области с начала действия карантина полицейские составили 102 админпротокола о нарушениях карантина и открыли одно уголовное производство.

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