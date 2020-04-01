За сутки — 120 новых случаев, всего — 669: статистика коронавируса в Украине на 1 апреля
В Украине за сутки подтвердили 120 случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на утро 1 апреля в стране заразились 669 человек. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
Случаи заболевания подтверждены во всех областях за исключением Николаевской. Больше все инфицированных в Киеве (134), Тернопольской (98) и Черновицкой (104) областях. При этом именно в Тернопольской области наблюдается прогрессирующая вспышка заболевания. Из 98 случаев заболевания в регионе 78 находятся в Монастырисском районе (среди них 29 медиков, 2 полицейских и мэр).
Также в стране подтвердили 17 летальных случаев от COVID-19. Выздоровели пока 10 человек - семь человек в Черновицкой и по одному в Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.
Статистика по областям:
Винницкая обл. - 49 случаев;
Волынская обл. - 7 случаев;
Днепропетровская обл. - 9 случаев;
Донецкая обл. - 6 случаев;
Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
Закарпатская обл. - 1 случай;
Запорожская обл. - 13 случаев;
Ивано-Франковская обл. - 64 (3 летальных) случаи;
г. Киев - 134 случая;
Киевская обл. - 57 случаев (3 летальных)
Кировоградская обл. - 6 случаев;
Львовская обл. - 6 случаев;
Луганская обл. - 3 случая;
Одесская обл. - 12 случаев;
Полтавская обл. - 2 случаев;
Ровенская обл. - 15 случаев (3 летальных)
Сумская обл. - 19 случаев (2 летальных)
Тернопольская обл. - 98 случаев (1 летальный)
Харьковская обл. - 1 случай;
Херсонская обл. - 1 случай;
Хмельницкая обл. - 3 случая;
Черкасская обл. - 52 случая;
Черновицкая обл. - 104 (4 летальных) случаев;
Черниговская обл. - 2 случая.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 1 апреля в мире уже зарегистрировано 859 556 случаев заболевания COVID-19, 178 300 человек выздоровели и 42 332 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
- По мнению главы МВД Арсена Авакова, карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.