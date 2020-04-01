За сутки — 120 новых случаев, всего — 669: статистика коронавируса в Украине на 1 апреля

В Украине за сутки подтвердили 120 случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на утро 1 апреля в стране заразились 669 человек. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Случаи заболевания подтверждены во всех областях за исключением Николаевской. Больше все инфицированных в Киеве (134), Тернопольской (98) и Черновицкой (104) областях. При этом именно в Тернопольской области наблюдается прогрессирующая вспышка заболевания. Из 98 случаев заболевания в регионе 78 находятся в Монастырисском районе (среди них 29 медиков, 2 полицейских и мэр).

Также в стране подтвердили 17 летальных случаев от COVID-19. Выздоровели пока 10 человек - семь человек в Черновицкой и по одному в Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

Статистика по областям:

Винницкая обл. - 49 случаев;

Волынская обл. - 7 случаев;

Днепропетровская обл. - 9 случаев;

Донецкая обл. - 6 случаев;

Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 13 случаев;

Ивано-Франковская обл. - 64 (3 летальных) случаи;

г. Киев - 134 случая;

Киевская обл. - 57 случаев (3 летальных)

Кировоградская обл. - 6 случаев;

Львовская обл. - 6 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 12 случаев;

Полтавская обл. - 2 случаев;

Ровенская обл. - 15 случаев (3 летальных)

Сумская обл. - 19 случаев (2 летальных)

Тернопольская обл. - 98 случаев (1 летальный)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 3 случая;

Черкасская обл. - 52 случая;

Черновицкая обл. - 104 (4 летальных) случаев;

Черниговская обл. - 2 случая.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 1 апреля в мире уже зарегистрировано 859 556 случаев заболевания COVID-19, 178 300 человек выздоровели и 42 332 умерло от осложнений, вызванных болезнью.