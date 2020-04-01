И тебя вылечат. С какими трудностями сталкиваются украинцы, заболевшие коронавирусом

Каждое утро МОЗ публикует новые данные по коронавирусу в Украине. 1 апреля число подтвержденных случаев достигло 669 человек, 17 – летальных, 10 – выздоровело. Больше всего заболевших в Киеве (134) и в Черновицкой области (104).

Однако у многих эти цифры доверия не вызывают. Тем более, что в соцсетях распространяются многочисленные истории про то, с какими трудностями сталкиваются заболевшие пневмонией украинцы, которые пытаются добиться, чтобы им сделали тест.

Огласке придаются случаи, когда тестируются люди, имеющие ресурсы и желание поделиться своими мытарствами с окружающими. Так, достаточно подробно описала свое пребывание в Александровской больнице журналистка издания "Левый берег" Анна Стешенко. Она была госпитализирована 23 марта с температурой и кашлем, имела контакт с потенциально зараженными. Из плюсов – ее поместили в отдельный бокс, провели рентген, но лекарства все равно пришлось покупать за свои кровные. Также для новоприбывших больных с подозрением на COVID-19 не хватает мест. После того, как был получен отрицательный результат теста – журналистку отпустили домой.

Но журналистка, по крайней мере, попала в больницу. Нардепу от "Слуги народа" Анне Скороход так и не удалось это сделать. 28 марта нардеп написала, что несколько дней назад у нее поднялась температура, появилась ломота в теле и головная боль – частые признаки заболевания коронавирусом. Женщина решила провериться и поехала в поликлинику, где врачи безо всяких тестов определили, что у нее НЕ коронавирус. На просьбу сделать тест ответили отказом, потому что тесты делают только если "100% симптомы". На следующий день нардепу стало хуже и она снова предприняла попытку сделать тест на COVID-19. В лабораториях ей посоветовали вызвать скорую, которая не приехала, обратиться к семейному врачу, контакта которого у нардепа не было и только когда она воспользовалась "корочкой депутата", то ей предложили отправиться в инфекционную больницу в Белую Церковь, куда уже несколько недель назад попадал музыкант Валерий Харчишин. Тогда, признается Скороход, она снова применила свое депутатский статус и все-таки сдала тесты в Александровской больнице. Но ее предупредили, экспресс-тест неточен и результат показывает на 5-10 день симптоматики. ПЦР-тест не сделали, потому что "решение о его проведении принимается каждое утро на совещании докторов". Но Скороход все же сдала его, просто вызвав скорую частной клиники "Добробут". По словам нардепа, сам тест бесплатный, но пациент оплачивает вызов и защитные костюмы парамедиков. "Чтоб сдать тест, мне понадобилось: 2 дня, корочка нардепа (а как быть тем, кто ее не имеет? кстати, до сих пор стыдно за пользование) и 4100 грн за вызов "Добробута", а что делать тем, у кого их нет?", — резюмировала Скороход.

Еще один нелегкий путь к тесту на COVID-19 описал журналист Александр Михельсон. Причем эта попытка была предпринята всего два дня назад, 29 марта. Для начала журналист, который почувствовал недомогание, отправился в обычную районную поликлинику, чтобы пройти медосмотр, по результатам которого его должны были отправить на экспресс-тест. Отсидел длинную очередь, контактируя с большим количеством явно нездоровых людей в тесном помещении, причем большинство потенциально зараженных было из группы риска – старше 60 лет.

Когда Александр все же встретился с врачом, то тот подтвердил его опасения: визит в медучреждение может быть куда опасней прогулки в супермаркет.

"Пока все это вот не началось, никто не шел! А сейчас – все, как стадо! Да у меня тут знаете, что? Я тут пока ни одного коронавируса не видел, зато туберкулез в закрытой форме видел только сегодня уже раза три как минимум, это только на глаз, поверьте моему опыту! Эти люди начнут когда-нибудь думать вообще о своем здоровье, или хотя бы окружающих?! И, кстати, вот этих, с кавернами – мне их куда отправлять? Мне же голову оторвут за такую статистику!" — сказал доктор, по словам журналиста.

По результатам медосмотра врач принял решение Александра послать на экспресс-тест. Но процентов 90 не посылают. И в этом нет никакого заговора, или тайного умысла. Просто экспресс-тестов мало, а людей с симптомами "температура, слабость, болит голова" и просто паникующих слишком много. И, по наблюдениям журналиста, главная проблема сейчас в больницах это именно желающие пройти предварительный медосмотр. Только когда он пришел – в очереди сидело 48 человек и это количество только увеличивалось, а врачей катастрофически не хватало.

Александр по итогу получил на руки свои результаты теста – негативные. Медик отметила, что это "скорее всего, что-то сезонное". К слову, журналист признался, что из-за того, что не заключил договор с семейным врачом, на медосмотр он попал "по блату", но только в очередь. Далее процедура была как у всех и ничем не отличалась от стандартной.

Вышеописанные случаи противоречат обещаниям Министерства здравоохранения, которое заявляло еще в феврале, что лечение коронавируса будет бесплатным. Однако пациент из Одессы с подтвержденным диагнозом – коронавирус, потратил более 20 тысяч гривен на лекарства. Причем эта сумма ушла за два дня. Аналогичную историю корреспонденту Фокусу рассказал и киевский аптекарь, заказывающий лекарства для пациента, попавшего в реанимацию с пневмонией. По его оценке, в сутки на поддержание такого больного уходит 8-10 тыс. гривен.

Шахин Асадов вернулся из Берлина, сделал экспресс-тест, он показал негативный результат, однако через девять дней с симптомами коронавируса попал в стационар одесской больницы. Шахин отмечает, что у него легкая форма заболевания. Он был единственным пациентом с COVID-19, однако для него в больнице не оказалось даже жаропонижающих. Его жена была вынуждена купить все — от одноразовых халатов для медиков к иммуномодулирующего препарата украинского производства: одна доза стоит более восьми тысяч гривен.

В департаменте охраны здоровья Одесской облгосадминистрации заявили, что "если в локальном протоколе сейчас какие-то лекарственные средства отсутствуют, то бывают такие случаи, что больные вынуждены докупать, но это связано с тем, что закончились препараты, или мы их еще не получили. Понимаете, бюджет больниц пока не стопроцентно покрыт".

Обеспечить опорные больницы Одесской области самым необходимым уже более месяца пытаются местные волонтеры. Закупают все – от масок, дезинфекции и костюмов до аппаратов искусственной вентиляции легких. А насчет препаратов признаются: они закончатся через три дня, а в аптеках пусто. По предварительным подсчетам медиков, лечение тяжелой пневмонии, которую вызывает коронавирус, стоит минимум 98 тысяч гривен.

О том, что в Минздраве выдают желаемое за действительное, признаются и сами медики. В многочисленных группах в соцсетях они публикуют списки необходимого, причем нуждаются они во всем, вплоть до медицинских масок.

Некоторым выдают защитные костюмы, которые не отвечают требованиям безопасности, хотя для рядового украинца, возможно, и выглядят устрашающе.

Более того, в некоторых случаях защитный костюм выдают по одному на бригаду.

Кроме аппаратуры, лекарств и защитного снаряжения, не хватает и медперсонала.

Некоторые откровенно говорят о том, что подвоз на работу организован не был, повышения зарплаты, или обещанных доплат они не получили, а сверхурочная работа никак не оплачивается.

Сообщают медики и о том, что отношение потенциальных пациентов также не изменилось в лучшую сторону. Люди скрывают, что были заграницей, имели контакты с теми, кто прибыл из стран, где бушует коронавирус, после чего бригады скорой вынуждены отправляться на самоизоляцию. Как следствие – бригад не хватает.

Но жаловаться в социальных сетях решаются единицы. Однако и той информации, что есть, хватает, чтобы прийти к выводу, что к пандемии коронавируса Украина оказалась катастрофически не готова. Даже несмотря на то, что у нас было больше времени к ней подготовиться, чем у многих других.

Не обеспечен всем необходимым даже Киев. И если в центральной Александровской больнице, по словам главврача, все достаточно оптимистично, хотя пациенты пишут обратное, то на станциях скорых врачи вынуждены собирать защитные костюмы буквально с миру по нитке.

И хотя это не исключительно украинская практика — наказывать медиков, которые осмелились вымести сор из избы — об аналогичных случаях рассказывают и британские врачи — сравнение будет уместно не сейчас, а на пике распространения заболевания, которое наступит через несколько недель.