Тесты, костюмы и бахилы. В "Борисполь" прилетел самолет из Китая с гумпомощью

В международный аэропорт Борисполь прилетел самолет из Китая с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Об этой гуманитарной помощи с китайскими коллегами договорились еще во время телемоста между двумя государствами, который состоялся 24 марта в посольстве КНР в Украине.

В рамках помощи Украина получила наборы для выявления коронавируса, медицинские одноразовые средства защиты (костюмы, хирургические перчатки, бахилы), медицинские защитные очки, инфракрасные термометры.

Во время официальной процедуры передачи груза Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине Фань Сяньжун отметил, что Украина приняла верное решение о введении карантинных мероприятий в государстве.

"Мы прилагаем максимальные усилия для того, чтобы помочь Украине в этот сложный период борьбы с пандемией, которая, к сожалению, не оставила в стороне и Украину. Сегодня мы предоставляем гуманитарную помощь с медицинскими наборами, но не менее важна наша помощь опытом и знаниями, которыми мы можем поделиться с украинскими медицинскими работниками, и методами предупреждения и лечения нового вируса ", – сказал посол.

Напомним, 31 марта в Украину из Китая прибыл самолет, который доставил 100 тыс. тестов для полимеразной цепной реакции (ПЦР), 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине за сутки подтвердили 120 случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на утро 1 апреля в стране заразились 669 человек.