В регионы доставят 2 тыс. упаковок "Плаквенила", который используют при лечении коронавируса, − МОЗ

В пятницу, 3 апреля, в украинские регионы из Киева направят 2 250 упаковок препарата "Плаквенил" (гидроксихлорохин), который используется при лечении коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, говорится на странице ведомства в Facebook.

"У нас уже готово соответствующее распределение. Нам передали 3 тысячи упаковок препарата. 2 250 будут отправлены в регионы, а 750 остаются в Киеве − для быстрого реагирования. ...Будет физически подписан договор с "Укрмедпостач", и уже лекарства поедут в области", − сказал Максим Степанов.

При этом уточняется, что на сегодня лекарств от Covid-19 не существует, поэтому пациентам предоставляется симптоматическое лечение. В то же время в мире тестируют разные препараты на эффективность в борьбе с коронавирусом. Так, гидроксихлорин используют при тяжелых формах болезни.

"На следующей неделе мы получим достаточное количество этого лекарства, чтобы потенциально лечить до 20 тыс. пациентов", − сказал Степанов.

Отмечается, что "Плаквенил" нельзя покупать в аптеках без рецепта врача.

Данный препарат применяется при лечении ревматоидного артрита, системной красной волчанки и дерматологических заболеваний.

Как ранее сообщал Фокус:

30 марта Верховная Рада разрешила лечить от коронавируса незарегистрированными в Украине препаратами, которые уже применяются в экспериментальном порядке в других странах. 2 апреля МОЗ утвердил свой протокол лечения, в котором привел перечень таких лекарств и предоставил рекомендации, при каких условиях их можно использовать. Один из таких препаратов - гидроксихлорин.

Фармацевтическая компания "Дарница" сообщила, что готова наладить производство гидроксихлорохина/хлорихина при условии госзаказа на препарат и "активного вовлечения в процесс государственных регулирующих органов" (Госэкспертцентр при МОЗ и сам Минздрав).