Кабмин с 6 апреля запретил ходить по улицам группами более 2 человек и без документов

Кабинет министров ужесточил карантина из-за коронавируса. Список новых новых ограничений в своем Telegram-канале опубликовал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так правительство запретило:

с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора;

с 6 апреля перемещаться более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме случаев выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости);

посещение детских площадок;

нахождение на улице без документов, удостоверяющих личность;

пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения взрослых;

самовольное оставление места обсервации (изоляции);

посещение учреждений, которые предоставляют палиативную помощь, а также социальные услуги.

Также все пребывающие в Украину должны отправляться на 14-дневную обсервацию (кроме дипломатов, сотрудников международных организаций, водителей грузовых автомобилей, экипажей самолетов и кораблей, если нет оснований считать, что они находились в контакте с больными).

При этом само постановление Кабмина с новыми ограничениями до сих пор не обнародовано.

Премьер также сообщил, что если будет замечена динамика на уменьшение заболеваемости, то в конце апреля начнется постепенное ослабление карантинных мероприятий. По словам премьер, на первом этапе на работу пойдут люди трудоспособного возраста и параллельно частично возобновят работу общественного транспорта.

"Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики. Но это не будет означать ослабления других карантинных мероприятий. Поскольку за три недели угроза коронавируса никуда не пропадет. Ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения все равно будут действовать. Все без исключения должны будут носить маски и придерживаться карантина", - подчеркнул он.

Он добавил, что для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продлен.

Как ране сообщал Фокус:

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.