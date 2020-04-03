Житель Черкасской области пытался продать за границу 10 тысяч масок по 2,5 евро
В Черкасской области СБУ блокировала механизм незаконного вывоза из страны масштабной партии запрещенных правительством к экспорту товаров противоэпидемического назначения.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Местный житель наладил поставки масок в одну из стран ЕС.
"Правоохранители перехватили очередное международное почтовое отправление, сформированное злоумышленником. Во время таможенного досмотра было обнаружено партию медицинских масок. По информации СБ Украины, в ближайшее время делец планировал переправить более 10 тысяч респираторных масок", – сказано в сообщени.
Мужчина планировал продать маски по цене в 2,5 евро за штуку.
Как ранее сообщал Фокус:
- На границе с Польшей пограничники задержали украинца, который пытался незаконно вывезти за пределы государства 10 тыс. 653 одноразовых медицинских маски.
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Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в грузовом терминале аэропорта Борисполь противоэпидемические товары, подготовленные для отправки за пределы Украины.