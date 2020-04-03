Житель Черкасской области пытался продать за границу 10 тысяч масок по 2,5 евро

В Черкасской области СБУ блокировала механизм незаконного вывоза из страны масштабной партии запрещенных правительством к экспорту товаров противоэпидемического назначения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Местный житель наладил поставки масок в одну из стран ЕС.

"Правоохранители перехватили очередное международное почтовое отправление, сформированное злоумышленником. Во время таможенного досмотра было обнаружено партию медицинских масок. По информации СБ Украины, в ближайшее время делец планировал переправить более 10 тысяч респираторных масок", – сказано в сообщени.

Мужчина планировал продать маски по цене в 2,5 евро за штуку.

Как ранее сообщал Фокус: