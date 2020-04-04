Если не соблюдать карантин. Пик заболеваемости Covid-19 в Украине ожидается уже через 10 дней

Без соблюдения строгих карантинных норм пик заболеваемости коронавирусом может начаться 14-15 апреля.

Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

По его словам, распространение инфекции может привести к массовому поступлению тяжелых больных в больницы и росту негативных последствий, в том числе летальных.

"Если мы не будем предпринимать более жестких ограничительных карантинных мер, то мы можем ожидать пик заболеваемости коронавирусом уже начиная с 14-15 апреля", – сказал Ляшко.

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