Если не соблюдать карантин. Пик заболеваемости Covid-19 в Украине ожидается уже через 10 дней
Без соблюдения строгих карантинных норм пик заболеваемости коронавирусом может начаться 14-15 апреля.
Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко на брифинге.
По его словам, распространение инфекции может привести к массовому поступлению тяжелых больных в больницы и росту негативных последствий, в том числе летальных.
"Если мы не будем предпринимать более жестких ограничительных карантинных мер, то мы можем ожидать пик заболеваемости коронавирусом уже начиная с 14-15 апреля", – сказал Ляшко.
Как ранее сообщал Фокус:
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Всего по состоянию на утро 4 апреля в стране заразились коронавирусом 1096 человек.
- 3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантина. Постановление с полным перечнем новых ограничений вскоре будет опубликовано на сайте Кабмина.
- Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.
- По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается 15-25 апреля.