Статистика коронавируса на утро 6 апреля: в Украине 1319 заболевших и 38 смертей

В Украине зафиксировано 1319 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 38 человек умерли.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

В частности, ситуация в областях такая:

– Винницкая область – 75 случаев;

– Волынская область – 24 случая;

– Днепропетровская область – 14 случаев;

– Донецкая область – 9 случаев;

– Житомирская область – 11 случаев;

– Закарпатская область – 35 случаев;

– Запорожская область – 41 случай;

– Ивано–Франковская область – 116 случаев;

– Кировоградская область – 41 случай;

– г. Киев – 234 случая;

– Киевская область – 91 случай;

– Львовская область – 27 случаев;

– Луганская область – 3 случая;

– Одесская область – 27 случаев;

– Полтавская область – 11 случаев;

– Ровенская область – 39 случаев;

– Сумская область – 51 случай;

– Тернопольская область – 160 случаев;

– Харьковская область – 1 случай;

– Херсонская область – 10 случаев;

– Хмельницкая область – 10 случаев;

– Черновицкая область – 220 случаев;

– Черкасская область – 62 случая;

– Черниговская область – 7 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как ранее сообщал Фокус: