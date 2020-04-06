Статистика коронавируса на утро 6 апреля: в Украине 1319 заболевших и 38 смертей
В Украине зафиксировано 1319 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 38 человек умерли.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.
В частности, ситуация в областях такая:
– Винницкая область – 75 случаев;
– Волынская область – 24 случая;
– Днепропетровская область – 14 случаев;
– Донецкая область – 9 случаев;
– Житомирская область – 11 случаев;
– Закарпатская область – 35 случаев;
– Запорожская область – 41 случай;
– Ивано–Франковская область – 116 случаев;
– Кировоградская область – 41 случай;
– г. Киев – 234 случая;
– Киевская область – 91 случай;
– Львовская область – 27 случаев;
– Луганская область – 3 случая;
– Одесская область – 27 случаев;
– Полтавская область – 11 случаев;
– Ровенская область – 39 случаев;
– Сумская область – 51 случай;
– Тернопольская область – 160 случаев;
– Харьковская область – 1 случай;
– Херсонская область – 10 случаев;
– Хмельницкая область – 10 случаев;
– Черновицкая область – 220 случаев;
– Черкасская область – 62 случая;
– Черниговская область – 7 случаев.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине по состоянию на 22:00 5 апреля количество выявленных случаев коронавируса достигло 1308.
- Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.
- В Кабмине пояснили, что общественное место - это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти. В связи с этим в правительстве рекомендовали постоянно носить маску, "поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место".