На Тернопольщине умер священник, у которого первым в регионе нашли коронавирус

Утром в понедельник, 6 апреля, в Тернопольской области умер священник Олег Винницкий из города Залещики, у которого первым в регионе лабораторно подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает областной штаб для борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что он проходил лечение в Тернопольской больнице скорой помощи.

В последние дни его состояние ухудшилось, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В свою очередь замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в Facebook, что умерший священник до установления диагноза успел пообщаться с около 500 людьми.

"Сегодня утром умер священник Олег Винницкий, который был первым зафиксированным больным COVID-19 на Тернопольщине. Не зная о том, что он уже инфицирован, отец Олег проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими. В общем до установлению диагноза он успел пообщаться с около 500 людьми", – написал Геращенко.

Священник за границу не выезжал и где заразился коронавирусом неизвестно.

Как ранее сообщал Фокус: