На Тернопольщине умер священник, у которого первым в регионе нашли коронавирус
Утром в понедельник, 6 апреля, в Тернопольской области умер священник Олег Винницкий из города Залещики, у которого первым в регионе лабораторно подтвердили коронавирус.
Об этом сообщает областной штаб для борьбы с коронавирусом.
Отмечается, что он проходил лечение в Тернопольской больнице скорой помощи.
В последние дни его состояние ухудшилось, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
В свою очередь замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в Facebook, что умерший священник до установления диагноза успел пообщаться с около 500 людьми.
"Сегодня утром умер священник Олег Винницкий, который был первым зафиксированным больным COVID-19 на Тернопольщине. Не зная о том, что он уже инфицирован, отец Олег проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими. В общем до установлению диагноза он успел пообщаться с около 500 людьми", – написал Геращенко.
Священник за границу не выезжал и где заразился коронавирусом неизвестно.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее сообщалось, что умерший в конце марта в Тернополе мужчина от коронавирусной инфекции контактировал со священником из Залищиков.
- Всего с начала эпидемии коронавируса в Тернопольской области умерло три человека. В настоящее время в Тернопольской области зафиксировано 160 случаев инфицирования коронавирусом.