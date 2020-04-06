В Киеве полицейские не пускали спортсмена в Гидропарк: тот решил добраться до него вплавь

В Киеве на Гидропарке несколько мужчин хотели попасть на спортплащадку, но этому помешала полиция.

Прямую странсляцию с места событий вел канал NewsOne.

Полицейские перекрыли подход к мосту, который ведет к площадке, поэтому один из спортсментов решил добраться до нее вплавь.

По словам журналиста, когда мужчина начал раздеваться, правоохранители просто молча наблюдали, потому что не верили, что он действительно будет переплывать реку.

Но потом спортсмен все же поплыл, а полицейские перебрались на другой берег по мосту и уже там встретили мужчину.

"Много правоохранителей, которые ждали своей смены, просто пришли на мост посмотреть на происходящее", – описывал ситуацию журналист.

При выходе на берег пловец демонстративно предлагал полицейским арестовать его.

В итоге, в Нацполиции Киева сообщили, что составили на двоих участников происшествия админпротокол по ст.44-3 (нарушение правил карантина).

Самих же спортсменов доставили в Днепровское управление.

Также полицейские уточнили, что один из мужчин находился на улице без средств индивидуальной защиты, а второй - без документов.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине на утро 6 апреля зафиксировано 1319 случаев инфицирования COVID-19, 38 человек умерли.

Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.