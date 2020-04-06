Умерший священник не был причиной вспышки коронавируса на Тернопольщине, – санврач

Главный государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук заявила, что инфицированный коронавирусом священник, который сегодня умер, не был причиной вспышки заболевания в области.

Об этом сообщает Укринформ.

"Слухи о том, что, дескать, священник Олег Винницкий, который сегодня утром умер от осложнений COVID-19, [был причиной вспышки] не имеют под собой документального подтверждения. У нас есть статистика. А из нее следует, что в те дни, когда был обнаружен коронавирус у священника, в районе, в частности 13-15 марта, были зафиксированы заболевания у других жителей. Это люди, которые не общались с отцом", – говорит она.

У священника были заболевания, которые и повлияли на дальнейший ход развития коронавирусной болезни у пациента.

Чайчук добавила, что в области в последние дни обеспечение больниц средствами индивидуальной защиты существенно улучшилось, у медиков есть всё необходимое, чтобы лечить больных.

Напомним, Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом назвал священника первым зараженным в области.

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