Умерший священник не был причиной вспышки коронавируса на Тернопольщине, – санврач
Главный государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук заявила, что инфицированный коронавирусом священник, который сегодня умер, не был причиной вспышки заболевания в области.
Об этом сообщает Укринформ.
"Слухи о том, что, дескать, священник Олег Винницкий, который сегодня утром умер от осложнений COVID-19, [был причиной вспышки] не имеют под собой документального подтверждения. У нас есть статистика. А из нее следует, что в те дни, когда был обнаружен коронавирус у священника, в районе, в частности 13-15 марта, были зафиксированы заболевания у других жителей. Это люди, которые не общались с отцом", – говорит она.
У священника были заболевания, которые и повлияли на дальнейший ход развития коронавирусной болезни у пациента.
Чайчук добавила, что в области в последние дни обеспечение больниц средствами индивидуальной защиты существенно улучшилось, у медиков есть всё необходимое, чтобы лечить больных.
Напомним, Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом назвал священника первым зараженным в области.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее сообщалось, что умерший в конце марта в Тернополе мужчина от коронавирусной инфекции контактировал со священником из Залищиков.
- Всего с начала эпидемии коронавируса в Тернопольской области умерло три человека. В настоящее время в Тернопольской области зафиксировано 160 случаев инфицирования коронавирусом.