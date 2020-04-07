О выходе из карантина говорить рано, мы – на пороге пика эпидемии в Украине, – МОЗ

Темпы заболеваемости коронавирусом в Украине скоро достигнут своего пика, поэтому говорить об окончании карантина еще рано.

Об этом в видеообращении заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Говорить о том, когда закончится карантин, пока еще рано. Наоборот, мы на пороге пика коронавирусной болезни в стране. В активных фазах пандемии количество пациентов резко растет, критически нагружая медицинскую систему", – говорит Степанов.

"Проще говоря, пациентов становится больше настолько, что для оказания им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах. Такое уже произошло во многих странах", – добавил министр.

В этой связи, в Минздраве призывают украинцев придерживаться новых правил карантина и самоизоляции.

"Конечно, сидеть дома четвертую неделю нелегко. Это действительно тяжело, но лучше пережить дискомфорт дома здоровым, чем заболеть", – сказал также Степанов.

В то же время, сегодня СМИ писали, что карантин планируют начинать ослаблять уже 14 апреля – с этого дня будут открывать небольшие магазины площадью до 400 кв.м. и все строительные и садовые комплексы.

С 1 мая якобы откроются остальные магазины, торговые центры, парикмахерские, а с середины мая возобновится учебный процесс в школах.

Посещать рестораны и косметические салоны тоже разрешат якобы с середины мая.

Но границы открывать пока не планируют: они могут остаться на замке до конца июня, аэропорты также работать не будут.

Празднование Пасхи запрещать не будут.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.

В Кабмине пояснили, что общественное место – это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти.