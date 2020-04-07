Правительство рассказало, сколько потратило на борьбу с коронавирусом

За две недели Украина потратила 954 млн гривен на закупку товаров, необходимых для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, украинская власть на всех уровнях осуществляла закупки через Prozorro.

В частности, больше всего закупались следующие товары:

медицинское оборудование (в частности аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и т.п.) – 190 150 000 грн;

медицинские материалы (в частности перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т.п.) – 147 120 000 грн;

оборудования для анестезии и реанимации (в частности кислородные концентраторы) – 116 040 000 грн.

По его словам, сумма в 954 млн гривен недостаточна для того, чтобы полностью реализовать шаги правительства и президента по борьбе с коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантина. Постановление с полным перечнем новых ограничений вскоре будет опубликовано на сайте Кабмина.