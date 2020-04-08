Минюст поддержал амнистию 900 заключенных из-за коронавируса

Министерство юстиции Денис Малюська поддержал амнистию 900 заключенных в условиях карантина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества… Сейчас страна находится на карантине. Люди в основном сидят по домам и живут за счет сбережений. Крайне мало осужденных, которые могут выйти на свободу, и после этого смогут жить в своей квартире или доме за счет каких-то сбережений", – сказал он.

По его словам, вероятнее всего, этот шаг существенно ухудшит криминогенную ситуацию.

"Единственное, чего достигнет массовое освобождение осужденных в такой ситуации – это уменьшит головную боль Минюста по содержанию осужденных в безопасности. Но уменьшение нашей головной боли не является целью нашей работы. Мы не будем перекладывать проблему с больной головы на здоровую", – сказал Малюська.

По его словам, Минюст собирается инициировать изменения в законодательство, которые позволят уменьшить количество людей, которые направляются в СИЗО или учреждения отбывания наказаний.

"Поэтому мы поддерживаем продуманные меры - законопроект об амнистии, который освободит около девятисот осужденных, и инициируем изменения в законодательство, которые позволят существенно уменьшить количество новых людей, которые направляются в СИЗО или учреждения отбывания наказаний. Очень просим коллег по парламенту рассмотреть такие инициативы в первоочередном порядке", – сообщил министр.

Согласно данным исследования Совета Европы, на конец 2019 года, Украина входит в число стран Европы с наибольшим числом заключенных – 52973.

Многие страны начали проводить амнистии с целью не допустить вспышек заболевания в тюрьмах, Так в Великобритании досрочно освободят из тюрем примерно 4 тысячм заключенных, которые отбывают статьи за кражи, грабеж и прочие преступления, не имеющие под собой посягательства на жизнь и здоровье людей. При этом никто из тех, кто находится в заключении в связи с нарушением мер по карантину в королевстве, под категорию досрочно-освобожденных не подпадает, сообщает The Hill.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.

В Кабмине пояснили, что общественное место – это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти.