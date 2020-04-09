У полиции есть данные 50 тысяч человек, которые должны находиться на самоизоляции

В базе данных полиции более 50 тысяч украинцев, которые должны быть на самоизоляции.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, сейчас в Украину возвращается уже гораздо меньшее количество людей, чем в начале карантина, когда только за сутки прибывало в страну 24-26 тысяч украинцев и иностранцев.

"На пограничном контроле у ​​этих людей брали согласие на 14-дневную самоизоляцию, их данные вносили в информационный портал Нацполиции. На сегодняшний день более 50 тысяч человек находятся в этой базе данных. То есть, каждый полицейский с помощью планшета может проверить каждого гражданина, находится он в том месте, которое указал в информационном сообщении", – говорит он.

По словам главы Нацполиции, правоохранители по телефону общаются с украинцами на самоизоляции, объясняя необходимость таких мер ради сохранения их собственного здоровья и здоровья окружающих.

"Сейчас намного легче (убедить в необходимости самоизоляции, – ред.), уже есть понимание ситуации и во всем мире, и в Украине. Большинство граждан понимает, что эта беда уже на нашей территории", – сказал Клименко.

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