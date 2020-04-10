Конте поблагодарил Зеленского за украинскую гуманитарную помощь Италии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский выразил поддержку Конте и итальянскому народу.

"В Украине искренне болеют за итальянский народ. В этот сложный момент Украина с вами. Действительно верю, что уже скоро Италия пройдет этот кризис", – сказал президент.

Конте поблагодарил за украинскую гуманитарную помощь Италии, которая включала направление бригады врачей и средств дезинфекции.

Собеседники обсудили практические аспекты пребывания украинских врачей в итальянском регионе Марке.

"Рад, что наши медики спасают жизни итальянцев, работая бок о бок с итальянскими коллегами. Надеюсь, это поможет Италии приблизить победу над пандемией", – сказал Зеленский.

Украинский президент также выразил убеждение, что объединенные усилия украинских и итальянских врачей в борьбе с пандемией станут успешным примером двустороннего сотрудничества и преодоления общих вызовов.

Как ранее сообщал Фокус: