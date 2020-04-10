Конте поблагодарил Зеленского за украинскую гуманитарную помощь Италии
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Зеленский выразил поддержку Конте и итальянскому народу.
"В Украине искренне болеют за итальянский народ. В этот сложный момент Украина с вами. Действительно верю, что уже скоро Италия пройдет этот кризис", – сказал президент.
Конте поблагодарил за украинскую гуманитарную помощь Италии, которая включала направление бригады врачей и средств дезинфекции.
Собеседники обсудили практические аспекты пребывания украинских врачей в итальянском регионе Марке.
"Рад, что наши медики спасают жизни итальянцев, работая бок о бок с итальянскими коллегами. Надеюсь, это поможет Италии приблизить победу над пандемией", – сказал Зеленский.
Украинский президент также выразил убеждение, что объединенные усилия украинских и итальянских врачей в борьбе с пандемией станут успешным примером двустороннего сотрудничества и преодоления общих вызовов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии.
- 4 апреля Украина отправила в Италию 20 врачей, которые две недели будут помогать итальянским медикам бороться с коронавирусом.
- 8 марта из Киева вылетел самолет Нацгвардии Украины с помощью итальянским медикам в борьбе с коронавирусом с грузом в 5 тысяч литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков.