СБУ предлагает СНБО продлить на 3 года запрет соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники"
СБУ предлагает продлить на 3 года санкции против российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
"Фейки в странах с устойчивой демократией приравнивают к оружию массового уничтожения. Против Украины ведется гибридная война и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ", – считает глава СБУ Иван Баканов.
По его словам, в продлении запрета соцсетей есть смысл: так можно будет защитить украинцев от фейков и манипуляций и сохранить страну в безопасности.
В СБУ говорят, что с момента блокировки сотрудники ведомства зафиксировали "тысячи случаев размещения деструктивного контента" во "ВКонтакте" и на "Одноклассниках".
По оценкам специалистов СБУ по кибербезопасности, около 70% деструктивных материалов об Украине продвигается именно из российского инфополя, в т.ч. из указанных соцсетей.
Баканов уже внес в СНБО предложение по продлению санкций.
До избрания на пост президента Влдаимир Зеленский сравнивал запрет соцсетей в Украине с парковками.
"И чего мы добились? Наши начали обходить запрет соцсетей. Эта ситуация — я ее называю "парковки в Киеве". У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон", – говорил он.
"Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу – вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение – и "хлопни" те", – заявлял Зеленский.
Также нынешний президент отмечал, что перед блокировкой соцсетей нужно советоваться с обществом.
"Мы не объясняем, почему это плохо. Объясни и скажи: "Люди, вот вы считаете, что это должно работать после того, что там напечатано. И все общество скажет: "Спасибо, что ты меня спросил", – говорил Зеленский.
Как ранее сообщал Фокус:
- 16 мая 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения.
- Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая "Яндекс", "Вконтакте", "Одноклассники".