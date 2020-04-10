СБУ предлагает СНБО продлить на 3 года запрет соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники"

СБУ предлагает продлить на 3 года санкции против российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

"Фейки в странах с устойчивой демократией приравнивают к оружию массового уничтожения. Против Украины ведется гибридная война и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ", – считает глава СБУ Иван Баканов.

По его словам, в продлении запрета соцсетей есть смысл: так можно будет защитить украинцев от фейков и манипуляций и сохранить страну в безопасности.

В СБУ говорят, что с момента блокировки сотрудники ведомства зафиксировали "тысячи случаев размещения деструктивного контента" во "ВКонтакте" и на "Одноклассниках".

По оценкам специалистов СБУ по кибербезопасности, около 70% деструктивных материалов об Украине продвигается именно из российского инфополя, в т.ч. из указанных соцсетей.

Баканов уже внес в СНБО предложение по продлению санкций.

До избрания на пост президента Влдаимир Зеленский сравнивал запрет соцсетей в Украине с парковками.

"И чего мы добились? Наши начали обходить запрет соцсетей. Эта ситуация — я ее называю "парковки в Киеве". У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон", – говорил он.

"Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу – вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение – и "хлопни" те", – заявлял Зеленский.

Также нынешний президент отмечал, что перед блокировкой соцсетей нужно советоваться с обществом.

"Мы не объясняем, почему это плохо. Объясни и скажи: "Люди, вот вы считаете, что это должно работать после того, что там напечатано. И все общество скажет: "Спасибо, что ты меня спросил", – говорил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

16 мая 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения.