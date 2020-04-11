Статистика коронавируса в Украине на 11 апреля: 308 новых случаев за сутки

За сутки в Украине подтвердили 308 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на утро 11 апреля количество заболевших выросло до 2511 человек.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

По данным Минздрава, количество тех, кто выздоровел (79 пациентов), превысило количество умерших (73 пациента).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

– Винницкая область – 151;

– Волынская область – 52;

– Днепропетровская область – 55;

– Донецкая область – 11;

– Житомирская область – 74;

– Закарпатская область – 60;

– Запорожская область – 64;

– Ивано-Франковская область – 274;

– Кировоградская область – 106;

– Киев – 396;

– Киевская область – 149;

– Львовская область – 96;

– Луганская область – 3;

– Николаевская область – 0;

– Одесская область – 51;

– Полтавская область – 24;

– Ривненская область – 103;

– Сумская область – 69;

– Тернопольская область – 208;

– Харьковская область – 8;

– Херсонская область – 28;

– Хмельницкая область – 18;

– Черновицкая область – 409;

– Черкасская область – 93;

– Черниговская область – 9.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как ранее сообщал Фокус: