Спасти медика. У врачей нет самого необходимого, но тестировать их тоже не хотят

Медики, находящиеся на передовой борьбы с эпидемией коронавируса, как никто другой подвержены риску заразиться COVID-19. И статистика по всему миру в этом плане неутешительна. В Испании диагноз подтвердился у 19,4 тыс. работников сферы здравоохранения. В Италии по данным на 9 апреля скончались 105 врачей и 28 медсестер, а всего в стране было инфицировано более 13,5 тыс. медработников. В Германии на 3 апреля заболели 2300 сотрудников больниц и домов престарелых.

7 апреля у 172 медиков в Украине также был лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 (сейчас этот показатель вырос). Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач страны. Чиновник не скрывает, что персонал центров экстренной медпомощи и инфекционных отделений больниц обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ) лишь на 30-40% от месячной потребности. По словам Ляшко, этого должно хватить на длительное время.

Однако в регионах считают, что в реальности все гораздо хуже, чем об этом говорит замминистра. Ситуацию с обеспечением медиков у себя на странице в Facebook описал Дмитрий Карач, врач-хирург Козовской райбольницы Тернопольской области. По его словам, материальное оснащение медучреждения равно нулю, а минимальное количество СИЗ, закупленное бизнесменами и волонтерами, не решают проблему защиты персонала и закончатся после 2-3 дней массового поступления больных на COVID-19.

Сотрудники службы экстренной медпомощи г. Казатин Винницкой области анонимно рассказали Фокусу, что вопрос с нехваткой СИЗ здесь решается благодаря предпринимателям. Например, три тысячи масок медикам подарила местная швейная фабрика. При этом даже сами врачи не особо задумываются над тем, могут ли эти изделия их в реальности защитить от вируса. В то же время из областного центра 34 работникам Казатинской скорой помощи передали шесть защитных комбинезонов. Еще десять закупила городская мэрия. "Они, конечно, одноразовые, но на первое время подойдут", – комментирует медперсонал такой уровень защиты. Наибольшую обеспокоенность у медиков вызывает отсутствие спецобуви. "Мы ходим в резиновых сапогах до колена, но на улице жарко, провести так всю смену очень тяжело", – объясняют они.

Некачественные средства защиты представляют большую опасность для врачей, которые могут ошибочно думать, что защищены при работе с больными COVID-19

Олег Довгань, врач-анестезиолог Шепетовской райбольницы в Хмельницкой области, сообщил Фокусу, что на данный момент врачи более-менее обеспечены СИЗ. "Общими усилиями этот вопрос решается, – отмечает он. – Но это все равно не то количество, которое нам действительно необходимо. Приходится использовать спецзащитные костюмы большее количество часов, чем это регламентировано". В то же время он говорит, что те СИЗ, которые закупаются госорганами, зачастую не самого высокого качества. К слову, это касается не только официальных закупок, но и спонсорской помощи. Так, медсестра из Кривого Рога выложила в сети запись, где раскритиковала наборы СИЗ, присланные в больницу бывшим депутатом Александром Вилкулом. На видео видно, как перчатки сразу рвутся, а маски не соответствуют стандартам.

Максим Трембанчук, координатор Киевского волонтерского штаба, считает, что некачественные средства защиты представляют большую опасность для врачей. "Например, медикам дали бракованные маски, они используют их и думают, что защищены, но это лишь иллюзия защиты. На самом деле, они, конечно, могут заразиться сами и заразить своих близких. А если добавить к этому низкий уровень тестирования людей в Украине, то мы получаем все большее и большее распространение вируса", – объясняет Трембанчук. Его слова подтверждаются и зарубежным опытом. К примеру, в Великобритании возник скандал после того, как коронавирусом заболели три медсестры, которым пришлось работать в костюмах из мусорных пакетов.

Показательно, что в таких условиях медики принимают сознательное решение уйти на обсервацию, чтобы не подвергать близких опасности. В той же Шепетовке весь персонал интенсивной терапии уже неделю живет в больнице, чтобы как можно меньше контактировать с внешним миром.

Рука помощи

В 242 опорных больницах первой волны, которые должны принять на себя основную нагрузку по госпитализации больных, ситуация немного лучше. На днях компания YouControl презентовала интерактивную карту, где можно посмотреть информацию об обеспеченности этих медучреждений средствами защиты, медоборудованием, а также койками и медиками. Данные для дашборда формировались на основе отчетов опорных пунктов, здесь же автоматически рассчитывается, на какое количество времени хватит того или иного ресурса.

Если говорить по регионам, то ожидаемо лучше всего обеспечен Киев. В столице общих запасов должно хватить на 130 дней. Хуже всего с ресурсами у Ивано-Франковской области, больницы ими обеспечены меньше, чем на 10 дней. В списке готовности самих медучреждений лидирует областная детская инфекционная больница в Харькове. Самая плохая ситуация у горбольницы №8 в Днепре. Здесь у врачей нет костюмов биозащиты, многоразовых масок и антисептиков. Из всего списка необходимого там есть лишь одноразовые маски.

В целом, даже опорным больницам чаще всего приходится решать вопросы с поиском необходимых ресурсов без помощи государства. "Сегодня мы самостоятельно заключаем договора с проверенными фирмами и закупаем биозащитные костюмы, халаты, респираторы", – рассказывает Эльдар Фетиев, главврач Генической районной больницы в Херсонской области.

Пока этих запасов медучреждению хватает, но в случае поступления большого количества больных защитить врачей в полной мере будет сложно. "Нам тоже приходит какая-то часть вот этих гуманитарных поставок из Китая, но это ничтожно малое количество. Львиную же долю просто подвесили на районные бюджеты", – подчеркивает глава больницы. По его словам, вместе с китайскими масками в больницу пришло 200 экспресс-тестов на коронавирус. Еще столько же было закуплено за деньги района. На дашборде Геническ находится в красной зоне плохо обеспеченных медучреждений. Алгоритм определяет, что местных ресурсов хватит на 14 дней.

"Если мы посмотрим на ситуацию полмесяца назад и сейчас, то, конечно, наши врачи теперь защищены гораздо лучше", – рассказывает Фокусу Инна Иваненко, исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины".

Последние несколько недель ее организация занимается помощью медикам, на благотворительные средства для больниц закупаются средства защиты и тесты. "Еще не было такого случая, чтобы какое-то медучреждение сказало – у нас все есть, больше ничего не надо. У каждой больницы есть свои потребности", – подчеркивает она.

По словам эксперта, целиком полагаться на информацию интерактивной карты не стоит. До конца все равно не понятно, как формировались эти данные и заслуживают ли они доверия. К тому же, даже если сегодня картина в отдельной больнице выглядит удовлетворительной, то через несколько дней ситуация может измениться. Количество заболевших не перестает расти, а значит медикам нужны все новые и новые ресурсы. Как отмечает Инна Иваненко, одна из главных проблем сегодня связана с дефицитом самой продукции, в особенности защитных костюмов. "Например, еще в конце марта мы стали в очередь к отечественному производителю для их закупки, но они будут готовы лишь 27 апреля", – рассказывает она. Для того, чтобы избежать поставки некачественных товаров, организация закупает лишь сертифицированную продукцию.

Одна из главных проблем сегодня связана с дефицитом самой продукции, в особенности защитных костюмов, считает Инна Иваненко

Максим Трембанчук уверен, что закупку медсредств в стране тормозят и бюрократические процедуры. Если волонтер может быстро найти поставщика, сразу за наличные закупить у него те же маски, например, и в этот же день отвезти в больницу, то госпроцедуры значительно сложнее. "При официальных закупках сначала анализируются потребности больниц, потом выделяются средства, ищется сертифицированный производитель, в итоге мы получаем задержку в месяц, а то и больше", – комментирует эксперт.

В то время как ситуация по опорным больницам стала постепенно выравниваться, то с другими медучреждениями ситуация гораздо хуже. Четкого понимания, насколько сегодня защищены медики скорой помощи и семейные врачи, которые также сталкиваются с больными коронавирусом, сегодня в государстве нет. Очевидно, эту проблему осознает и руководство страны. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего совещания распорядился изменить порядок распределения медсредств. Глава государства считает, что надо обеспечивать не только опорные больницы, но и остальные медучреждения. Однако, как это будет происходить, при общей нехватке средств защиты, тоже непонятно.

Хорошая мина при плохой игре

Отсутствие нормальной защиты врачей в регионах неминуемо приводит к массовому распространению вируса среди медперсонала. Еще в конце марта одномоментно заразились 18 сотрудников больницы Монастырисского района Тернопольской области. Похожий случай и на Кировоградщине, где заболели 18 медиков из госпиталя для ветеранов войны, а также трое сотрудников областной больницы.

Медики чувствовали бы себя гораздо защищеннее, если бы их регулярно тестировали на COVID-19, но пока этого не происходит. Надо сказать, что ситуация с тестированием населения в Украине вообще сложилась странная. Виктор Ляшко во время своего ежедневного брифинга заявляет, что мы можем проверять до 30 тыс. человек в неделю, и Минздрав в ближайшее время планирует увеличить эту возможность до 80 тыс. При этом он тут же отмечает, что по факту в Украине тестируется около 1,5 тыс. человек в день. Всего же с начала карантина у нас провели 23,5 тысяч тестов, что считается очень низким показателем в мире. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, анализирующего статистическую информацию из разных стран. Лидером же в этой области является США, там сделано более 2 млн анализов.

Впрочем, если говорить об эффективности, то основное значение имеет количество проведенных тестов на душу населения. В США этот показатель составляет 7,2 тыс. тестов на 1 млн человек. Первое место в этом списке занимают Фарерские острова – 111 тыс. на 1 млн, но датский автономный регион в этом плане не показателен в виду своей малочисленности. Если же говорить о крупных странах, то примером остается Германия, где делают 15,7 тыс тестов на 1 млн. В то же время в Украине на 1 млн населения приходится всего 538 тестов. Меньше, чем у нас, эта статистика лишь в странах Африки, Южной Америки и экономически не развитых азиатских государствах.

Медики чувствовали бы себя гораздо защищеннее, если бы их регулярно тестировали на COVID-19, но пока этого не происходит

О целесообразности массового тестирования населения сегодня говорят многие эксперты. Это позволяет выявлять бессимптомных больных, которые также являются разносчиками заболевания, а также начинать лечить болезнь на ранних стадиях, не доводя заразившихся до тяжелого состояния. Однако в Министерстве здравоохранения открыто говорят о том, что ведомство не планирует делать массовые тестирования. Проверка потенциальных больных происходит лишь при появлении соответствующих симптомов. Это касается и самих медиков, у которых заборы берут лишь при подозрении на коронавирус. Впрочем, в регионах даже людям со всеми признаками респираторных заболеваний периодически отказывают в проведении теста. Минздрав в таких случаях рекомендует звонить на горячую линию 0-800-505-201 и сообщать об инциденте. Лишь на днях появилось распоряжение тестировать и тех, кто входит в круг контактов заразившегося человека, а также тех, кто вернулся из-за рубежа.

Макс Трембанчук считает, что массовое тестирование медиков поможет блокировать распространение вируса

"С точки зрения науки, очень важно выявлять всех [заразившихся], потому что это дает понимание, как развивается эпидемия, как формируется коллективный иммунитет, эффективны ли вообще те меры, которые внедряются сегодня правительством", – объясняет Владимир Курпита, врач-инфекционист и бывший глава Центра общественного здоровья. При этом эксперт уверен, что Украина сегодня объективно не в состоянии проводить массовое тестирование. И дело не только в наличии самих ПЦР-тестов (напомним, что 23 марта в страну завезли 250 тыс. из Китая), но и в расходных материалах – пробирки, реагенты, которых тоже не всегда хватает. "Существует и другая проблема – сегодня некоторые врачи не знают, как правильно делать забор образца. Либо они боятся это делать, потому что у них нет средств индивидуальной защиты", – комментирует Курпита. Даже если образец получен, то медики не всегда правильно дальше транспортируют его, в итоге вирус просто погибает до того, как доезжает по адресу. Вообще сегодня образцы везут на проверку в 37 государственных и две частных лаборатории в разных регионах. И иногда на местах действительно не хватает возможности быстро отрегулировать логистические вопросы, связанные с этим.

В то же время инфекционист уверен, что в стране пока нет необходимости регулярно тестировать самих медиков. "Ежедневно проверять сотрудников больниц – это нерационально и экономически не обосновано. Если же медработники контактировали с больным, то их и так отправляют на обсервацию", – комментирует он. При этом Курпита уверен, что в первую очередь надо позаботиться не о тестах для медперсонала, а об обеспечении их полноценной защитой.

Между тем Максим Трембанчук, координатор Киевского волонтерского штаба, уверен, что нежелание власти проводить массовое тестирование населения больше связано с политическими мотивами, чем с наличием ресурсов. "Возможно, это обусловлено экономическими причинами и тем, что нам надо выходить из карантина. А если мы начнем показывать, что у нас на самом деле сотни тысяч больных, то это будет сделать очень сложно", – говорит эксперт.