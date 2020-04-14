1100 студентов-медиков привлекут к борьбе с коронавирусом в Украине, — Степанов

Около 1100 украинских студентов медицинских вузов выявили желание помочь в борьбе с коронавирусом. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил на брифинге.

При этом таких добровольцев будут привлекать только к технической работе.

"Есть анкеты, которые заполнять студенты. На сегодня количество заполненных анкет студентами – уже около 1100 единиц. Но они привлекаются не для предоставления медицинской помощи, а именно для организации технической борьбы с COVID-19", – сказал Степанов.

Напомним, в конце марта МОЗ призвал студентов-медиков к сотрудничеству с врачами на местах в борьбе с распространением болезни.

"Мы будем привлекать, в частности, интернов, которые сейчас находятся на заочном цикле обучения, а также студентов 5 и 6 курсов. Призываем студентов связаться с ответственными лицами в медицинских университетах, выйти и помочь медикам на местах спасать жизни украинцев", – заявил тогда главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.