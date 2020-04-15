Хронический карантин. Как борьба с коронавирусом убивает украинцев с другими заболеваниями

Не все боятся поправиться на три кило во время карантина или развестись с мужем из-за постоянного пребывания в четырех стенах. Куда страшнее не дожить до Пасхи, а ведь до праздника всего пара-тройка дней осталось. И эти страхи обусловлены тем, что в сложившихся карантинных обстоятельствах люди, нуждающиеся в непрерывной медицинской помощи, попросту ее недополучают.

Смерть без гемодиализа

«Запрет на плановое лечение с каждым днем усиливает и ускоряет количество рисков смертности от хронических заболеваний, – говорит Фокусу президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк. – Это значит, что хронические заболевания людей могут перейти в фазу обострения, когда человек окажется на грани жизни и смерти и будет нуждаться в экстренной госпитализации. Пока нам рассказывают, что нужно профилактикой заниматься, мол, и питаться правильно, и бегать. На самом деле профилактика хронических заболеваний немного по-другому выглядит. Например, вырезание камней из почек, пока они не закупорили орган и не началась желтуха».

Коронавирусная инфекция способна значительно сократить жизнь тем людям, у которых в медкартах значатся хронические заболевания, но сами по себе болезни в нынешних условиях стали во много раз опаснее – своими обостренями.

«Получается так, что мы хотим прекратить лечение других заболеваний и тем самым оздоровить нацию для того, чтобы коронавирус «сильно не ударил». Но разве отсутствие медицины оздоровляет нацию? Расскажите это пациентам с почечной недостаточностью, которым необходимо трижды в неделю ездить на гемодиализ. Как им добраться с левого на правый берег Днепра, когда общественный транспорт не работает? На такси? Это слишком дорого. А развозки для таких пациентов нет. Пугают, что человек, у которого почки не работают, если заразится коронавирусом, возможно, умрет. Может, заразится, а может и нет. Но вот что точно – не получив гемодиализ, человек с почечной недостаточностью 100% умрет через 3-5 дней», – говорит Виктор Сердюк.

«Получается, мы сейчас спасаем мифических людей, которые, может быть, заболеют пневмонией, вместо того чтобы спасать реальных людей с реальными смертельными болезнями», – считает Виктор Сердюк.

Ни киевские власти, ни Минздрав не обеспечили людей с хроническими заболеваниями необходимым доступом к медицинской помощи. Киевлянам предоставили самим решать эти проблемы. В группе Фейсбука «Диализ Украина» неравнодушные люди стараются помогать друг другу, хотя бы подвозя к больнице.

«У нас огромная проблема добраться до больницы на гемодиализ. Жена не видит и не ходит, а три раза в неделю нужно на процедуры. Такси не вариант – очень дорого. Люди помогите, пожалуйста», – пишет муж Инны Кожуры от ее имени.

«Диализник, онкобольные, диабетики и еще очень многие люди с тяжелыми заболеваниями. Все спасаются от коронавируса, а мы предоставлены сами себе. Очень печально все это. Смертность вырастет в разы за время карантина, и не только от коронавируса», – высказывается в группе одесситка Мария Греку.

И что самое ужасное, требовать медицинского обеспечения такие пациенты не могут: карантин в стране и точка. А для того чтобы судиться, нужны, опять же, здоровье и деньги.

«Получается, мы сейчас спасаем мифических людей, которые, может быть, заболеют пневмонией, вместо того чтобы спасать реальных людей с реальными смертельными болезнями. Да, возможно, карантинные меры позволят уберечь часть населения, но в тоже время многие точно умрут от инфарктов и инсультов. А отвечать за это потом будет тот, кто объявил карантин и организовывает систему», – считает Виктор Сердюк.

Неадекватная медицина

Ежегодно около 140 тысяч украинцев впервые узнают о том, что у них есть онкозаболевание. По данным учета на начало 2019 года, почти один миллион человек с онкологической патологией успешно прошли лечение и находятся в ремиссии.

39-летней Марине из Житомира в начале года поставили диагноз «рак молочной железы». На конец марта была запланирована химиотерапия. Из-за карантина лечение прошлось перенести.

«Когда я пройду курс химиотерапии, пока неизвестно. Да и врачи со мной не шибко сейчас общаются. А когда я спросила, не опасно ли мне так долго ждать, услышала – «ну как-то ведь до этого жили», – рассказывает Фокусу Марина (женщина пожелала не называть свою фамилию, опасаясь, что и вовсе не получит никакой медпомощи)

По словам Ивана Сороки, президента Украинского медицинского клуба, заслуженного работника здравоохранения Украины, сегодня люди, страдающие острой патологией, хроническими и инфекционными заболеваниями, не могут получить адекватную медицинскую помощь.

«Это связанно и с тем, что снизилась физическая доступность медпомощи – многие стационары находятся в ожидании приема пациентов с коронавирусной инфекцией. К тому же добавился еще один момент – с 1 апреля начал реализовываться второй этап медицинской реформы. Не все лечебные учреждения подписали с Национальной службой здоровья договор, и некоторые больницы перестали оказывать традиционную помощь, которую они оказывали до этого», – говорит Фокусу Иван Сорока.

Плановая медпомощь – на карантине

По мнению медицинского эксперта, получается, что в более-менее острой критической ситуации пациент еще может получить помощь – при инфаркте миокарда, инсульте, остром аппендиците и других заболевания. Но когда речь идет о плановой медпомощи, начиная от стоматологии и заканчивая онкологией, – то уже возникают проблемы.

«На протяжении последних лет в Украине катастрофически увеличивается внутрибольничная летальность – больше пациентов умирает в больницах, и это связано с увеличением той или иной патологии и невозможностью оказать в полном объеме необходимую медпомощь. Сегодня в связи с карантином меньше людей стали обращаться к врачам, что в дальнейшем может привести к хронизации болезни и к ее обострению. Рискуем получить повышение летальности от других болезней, не вызванных коронавирусом», – продолжает Иван Сорока

Вне эпидемической ситуации далеко не все люди могли получить адекватную и в общем объеме медицинскую помощь. Но эпидемия и карантин всю эту ситуацию ухудшили. Сотни пациентов лишены возможности отправиться за границу на необходимую им трансплантацию. А в связи с нарушением транспортных коммуникаций могут сложиться определенные проблемы с лекарственным обеспечением, что отразится на пациентах с сахарным диабетом, с ВИЧ и СПИД.

В феврале 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1586 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 465 пациентов диагностирован СПИД, а 192 человека умерли от СПИДа.

ВИЧ-инфицированные пожизненно получают антиретровирусные препараты и не могут прерывать свое лечение. Пока острой нехватки препаратов в Украине не наблюдается, но нет гарантий, что лекарство не станет дефицитным. Тем более после того, как в Японии обнаружили, что один из препаратов для лечения ВИЧ-инфекции блокирует размножение COVID- 19. Исследователи опубликовали предварительный отчет об открытии на медицинском портале

«Когда я пройду курс химиотерапии, пока неизвестно. А когда я спросила, не опасно ли мне так долго ждать, услышала – «ну как-то ведь до этого жили», – рассказывает Фокусу Марина.

Украинские врачи могут исчезнуть

Более-менее спокойно и защищено себя чувствует те, кто застраховал свое здоровье.

Виктория Черная, директор департамента медицинского страхования «Арсенал Страхование», рассказала Фокусу, на что могут рассчитывать украинцы с медстраховкой во время карантина.

«В отношении наших застрахованных, число которых около 50 тыс., мы предпринимаем все меры для решения проблем со здоровьем, связанных с хроникой. Бесперебойно работает медицинский ассистанс, который вызывает бригады скорой помощи на все неотложные состояния, обусловленные хронической патологией, при необходимости организовываем госпитализацию. Если обострение хронической патологии не столь сильно, то мы организовываем консультации врачей (в большинстве своем используя приемы телемедицины), заказываем и обеспечиваем наших застрахованных медикаментами».

Но при этом Виктория Черная уточняет, что все вопросы относительно второстепенных услуг с учетом данной ситуации (эстетическая стоматология, профосмотры по желанию застрахованного, профилактические массажи) отложены.

«Что же касается других ситуаций с хронической патологией, лечение которых отложено клиниками, то мы в каждом конкретном случае контролируем состояние нашего клиента, регулярно справляемся о состоянии здоровья, связываем больного онлайн с его лечащим врачом для корректировки назначений в условиях домашнего лечения. Каждый такой случай у нас на особом контроле!» – продолжает наша собеседница

Но важно то, что описанное выше касается лишь застрахованных лиц.

«В отношении людей, которые не имеют страховой защиты, то здесь ситуация может быть гораздо более печальной. Особенно, если речь идет о пожилых людях, которые нуждаются в постоянной плановой поддержке здоровья. Если в силу текущих обстоятельств им вовремя не будут сделаны корректировки в лечении или определенные процедуры, болезнь может принять абсолютно непредсказуемый путь развития. Остается надеяться на их лечащих врачей, которые в телефонном режиме или другими методами помогут рекомендацией, советом, чтобы каким-то образом уменьшить риск критических осложнений хронических возрастных болезней», – говорит Виктория Черная.

Эксперты прогнозируют – после победы над коронавирусом начнутся новые битвы, придется спасать свое здоровье от последствий карантина. Но и здесь есть риски.

«Я предполагаю, что в связи с модернизацией системы, с переходом на электронную систему документации, достаточно большое количество медицинского персонала старшего возраста, а таких у нас большинство, не справятся с этой ситуацией или не захотят с ней справляться и уйдут на пенсию. А когда откроются границы после карантина, достаточно большое число медиков переедет в экономически развитые страны, которые катастрофически потеряли свой кадровый состав во время эпидемии.

Средний медперсонал и врачи устремится в Европу, где сейчас наблюдается жесткий дефицит кадров. Там им платить будут больше и условия лучше, чем у нас. И если мы не сделаем очень серьезных изменений в государственном бюджете, если реально не будем финансировать тот минимум, который у нас на законодательном уровне обеспечен, то мы рискуем остаться без грамотных специалистов и без адекватного количества специалистов, которые смогут оказать медпомощь», – говорит Иван Сорока, президент Украинского медицинского клуба.