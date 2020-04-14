В Донецкой области на учениях взорвался миномет: восемь военных ранены, один погиб

В Донецкой области на полигоне во время проведения стрельб взорвался миномет, в результате чего один военнослужащий погиб, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В результате взрыва погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций.

Еще восемь военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести. На данный момент пострадавшие госпитализированы, им оказывается неотложная медицинская помощь.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о назначении экспертиз.

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