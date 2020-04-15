Ни свидетелей, ни ущерба. Суд отправил админпротокол на пловца из Гидропарка обратно в полицию

Днепровский райсуд Киева вернул в полицию админпротокол на спортсмена, который переплыл реку в Гидропарке, чтобы добраться до спортплощадки. Об этом пишет LB.ua.

Официально полиция задержала Валентина Бурьянова из-за того, что на нем не было средств индивидуальной защиты, соответственно он нарушил постановление Кабмина №211.

Но по словам судьи, протокол составили ненадлежащим образом: "Что нам пишут о свидетелях? Прочерки стоят. Правонарушением ущерб не нанесен. Понятые – тоже прочерки, какие-то галочки стоят".

"Как так можно было сделать? Есть заявление лица, которое отказывается от защитника. Да вы хоть это заявление заверьте должным образом, а мне предоставлена какая-то ксерокопия... Из этого протокола я вижу, что нет свидетелей... В Гидропарке посреди дня не было ни одного свидетеля?" – говорит судья.

В итоге судья вернул полиции протокол и другие материалы на "дооформление".

Напомним, 6 апреля киевские полицейские в связи с ужесточением каранатина перекрыли подход к мосту на Гидропарке, который ведет к спортплощадке. Из-за этого один из спортсментов решил добраться до нее вплавь. После этого на него и еще одного спортсмена составили админпротокол и забрали в участок.

Видео задержание пловца:

На следующий день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что исключений для спортсменов по части соблюдения каранатина власти делать не будут.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 15 апреля, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 1 981 239 человек, из которых 126 681 скончались и 486 622 выздоровели.