В Харькове душевнобольной с коронавирусом сбежал из больницы
Душевнобольной пациент, заразившийся Covid-19, сбежал из больницы в Харькове.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
16 апреля в полицию обратилась заведующая отделением областной инфекционной больницы с сообщением, что из больницы сбежал 34-летний мужчина, который имеет подтвержденный Covid-19.
Пациент приехал к ним с диагнозом "пневмония".
Работники полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома.
Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из государственного бюджета будут выплачивать денежную помощь семьям врачей, погибших от коронавируса.
- Максим Степанов сообщил, что около 1100 украинских студентов медицинских вузов выявили желание помочь в борьбе с коронавирусом.