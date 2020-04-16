В Харькове душевнобольной с коронавирусом сбежал из больницы

Душевнобольной пациент, заразившийся Covid-19, сбежал из больницы в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

16 апреля в полицию обратилась заведующая отделением областной инфекционной больницы с сообщением, что из больницы сбежал 34-летний мужчина, который имеет подтвержденный Covid-19.

Пациент приехал к ним с диагнозом "пневмония".

Работники полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из государственного бюджета будут выплачивать денежную помощь семьям врачей, погибших от коронавируса.