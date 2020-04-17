МОЗ заблокировал закупки препаратов и средств защиты от коронавируса, — СМИ

В министерстве говорят, что ГП "Медзакупки" не советуется по поводу качества закупаемых препаратов и средств защиты от коронавируса, хотя госпредприятие должно согласовывать с министерством "каждое конкретное хозяйственное обязательство".

"Не предоставлена информация по техническим требованиям к костюмам биологической защиты, которые планируется закупить, с целью проверки надлежащего качества продукции", - говорят в министерстве.

В этой связи, МОЗ не дает разрешение "Медзакупкам" осуществлять закупки масок, костюмов или препаратов для борьбы с COVID-19.

При этом если "Медзакупки" в дальнейшем не подадут в МОЗ документы на согласование, Минздрав обещает провести в госпредприятии проверки и в случае необходимости обратиться в правоохранительные органы.

Ранее, 23 марта, директор госпредприятия "Медзакупки" Арсен Жумадилов рассказывал о блокировании тогдашним главой МОЗ Ильей Емцем централизованных закупок средств для борьбы с COVID-19.

По словам Жумадилова, Емец хотел назначить "свое доверенное лицо" на должность замдиректора "Медзакупок". Пока же в ГП не будет "человека Емца", МОЗ якобы был намерен блокировать закупки.

"Закупки уже третью неделю блокируются Минздравом, потому что должна быть "политическая воля руководства". Вы ее привязали к назначению своего протеже. Вам теперь нести за это ответственность", – писал в конце марта Жумадилов.

В то же время, по словам директора "Медзакупок", его ГП было самым лучшим образом подготовлено к роли госзакупщика. "Мы готовы работать", – писал он.

Минздрав создал "Медзакупки" в конце 2018 года. Летом 2019-го в МОЗ объяснили, что это ГП должно "поэтапно организовывать централизованную закупку препаратов за средства из госбюджета".

Также предприятие должно было стать "центром закупочной экспертизы касательно медтоваров". "Предпритие будет администрировать электронные каталоги и проводить тендеры для заказчиков прераратов и медтоваров", – говорится на сайте Минздрава.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня же глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина с начала апреля закупила 176 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).