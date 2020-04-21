Статистика коронавируса в Украине на 21 апреля: за сутки 415 новых случаев

В Украине по состоянию на утро 21 апреля лабораторно подтверждены 6125 случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В стране также был зафиксирован 161 летальный случай, а 367 пациентов выздоровели. За минувшие сутки были зарегистрированы 415 новых случаев.

На амбулаторном лечении находятся 4089 пациентов, из них 302 ребенка. Всего госпитализированы 2036 человек, из них 97 детей.

Среди жертв коронавируса - 84 мужчин и 77 женщин. Среди умерших больше всего людей в возрасте от 50 лет (86%).

Статистика коронавируса по регионам:

– Винницкая область - 338 случаев;

– Волынская область - 174 случая;

– Днепропетровская область - 122 случая;

– Донецкая область - 16 случаев;

– Житомирская область - 270 случаев;

– Закарпатская область - 205 случаев;

– Запорожская область - 137 случаев;

– Ивано-Франковская область - 556 случаев;

– Кировоградская область - 247 случаев;

– г. Киев - 892 случая;

– Киевская область - 356 случаев;

– Львовская область - 256 случаев;

– Луганская область - 25 случаев;

– Николаевская область - 41 случай;

– Одесская область - 146 случаев;

– Полтавская область - 101 случай;

– Ровенская область - 341 случай;

– Сумская область - 84 случая;

– Тернопольская область - 435 случаев;

– Харьковская область - 77 случаев;

– Херсонская область - 70 случаев;

– Хмельницкая область - 49 случаев;

– Черновицкая область - 988 случаев;

– Черкасская область - 186 случаев;

– Черниговская область - 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

20 апреля на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что семь областей Украины не предоставили информации об итогах проведенных тестов на коронавирус. Сегодня он пояснил, что с этой ситуацией разобрались. По его словам, на Пасху меньше пациентов обращались для проведения ПЦР-тестов, а по части областей данные не внесли в статистику из-за технической ошибки.

"Все без исключения лаборатории во всех областях работали в обычном режиме, то есть не делали себе перерывов. Эти ноли были связаны с тем, что на Пасху многие люди просто не обращались к врачам для проведения тестирования методом ПЦР. Эту ситуацию мы подтвердили тем, что у нас не было поступлений на горячую линию об отказе в осуществлении ПЦР", - заявил Степанов.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Также заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине, по состоянию на 20 апреля, за сутки был зафиксирован 261 новый случай. Всего в стране COVID-19 подтвердился у 5710 человек.

Также под данным МИД, за рубежом от коронавируса вылечились 50 граждан Украины. Семеро украинских граждан скончались.