Ростислав Бондар: о безопасности в Украине, охране как необходимости и силе

«Мы живем в то время, когда безопасность стоит дороже любых денег».

Ростислав Бондар — основатель компании National Security — рассказал о ситуации с безопасностью в Украине на сегодняшний день, о специфике самой охраны, влиянии карантина, охранном бизнесе и важном для мужчины. Ростислав поделился новшествами в работе компании и личными наблюдениями о качествах, которые закаляют бизнесмена.

Личная безопасность — дороже денег

Личная безопасность для большинства людей нашей страны — что-то из само собой разумеющегося. К сожалению, у нас принято считать, что личная охрана и телохранители — прихоти сугубо «богатых и знаменитых». И только когда случается неприятность — мы кричим о помощи и готовы заплатить за свою защищенность.

Я говорю не только о физической защищенности, вроде охранника в офисе или водителя с бронированным авто. Я акцентирую внимание и на защите бизнеса. К сожалению, рейдерские атаки на предприятия все еще актуальны в нашей стране, и их численность только возрастает.

Мы живем в то время, когда безопасность стоит дороже любых денег. Есть закономерность — чем беднее страна, тем выше в ней рост мошенничества и криминала. К сожалению, Украина пока не становится богаче и безопаснее, а потому вопрос личной защищенности всегда остается открытым. Рейдерские захваты и активность мошенников усиливается, люди теряют рабочие места и закрывают бизнесы. Разделение на экономические классы становится еще более четко выраженным, а значит — возрастет и криминал.

О первых шагах в сфере и результате на сегодняшний день

Сфера охраны и правовое направление интересовали меня еще с детства. Я тогда часто приходил в офис к родителям и наблюдал за работой юристов, адвокатов, телохранителей. Видел охранников богатых людей — это всегда были спортивные парни без специальной подготовки, без сертификатов и «имен компаний». Повзрослев, я продвигался на разные должности, чтобы лучше узнать отрасль, вникнуть в систему и принципы. Тогда-то я и задумался о создании собственной компании, со своим автопарком и услугой трансфера с охраной.

О компании National Security: услуги, миссия, маркетинг

Мы занимаемся охраной на разных уровнях:

личная охрана и телохранители. Мы предоставляем охранника с авто, при необходимости — несколько,

трансфер. Наш автопарк — от микроавтобусов до машин бизнес-класса. Все автомобили оснащены необходимым оборудованием,

сопровождение ценных грузов. Мы помогаем перевезти важные для вас материальные ценности, полностью сопровождаем на всех этапах,

антирейдерские мероприятия. Группы быстрого реагирования работают с точностью до секунды,

юридическая поддержка бизнеса. National Security предоставляет юристов и адвокатов бизнесмену, дабы защитить его бизнес от неправомерного вмешательства, помочь ему в любых вопросах, связанных с документацией и защитой прав.

Наша особенность — в целостном подходе к охране как таковой. Мы можем сопроводить человека на мероприятие или поездку в другой город на нашем автомобиле с водителем или дополнительным штабом, при необходимости. Можем сопроводить перевоз ценных бумаг или груза, сохраняя полную конфиденциальность, вплоть до автомобилей с глушителями сигналов. Занимаемся также и юридической поддержкой предпринимателей. В нашем подряде — несколько высококвалифицированных юристов и адвокатов, которые обеспечивают поддержку на всех этапах и уровнях: от первых шагов открытия бизнеса, до предотвращения рейдерских захватов.

Наша миссия — масштабировать ценность защищенности и охраны для каждого человека в стране. Мы хотим доказать людям, что быть в безопасности — это не просто соблюдать закон или поставить камеры наблюдения. Быть в безопасности — это обеспечить себя, своих близких и свое имущество квалифицированной помощью извне.

Мы долгое время работали «тихо». Просто делали свою работу, слышали положительные отзывы и популяризировались, в основном, за счет сарафанного радио. Сегодня у National Security есть мощный отдел маркетинга, который ежедневно работает над качеством бренда. Мы активно занялись SMM и видео-продакшином, постепенно делимся полезной информацией в блоге и продолжаем активную работу в оффлайне.

Бизнес — это про выбор и решения

Любой бизнес — то, что делает тебя сильнее. Я давно работаю на себя, мои родители бОльшую часть жизни работают на себя. Предпринимательство в нашей семье — жилка, которую закладывают с детства. Мама всегда учила меня ответственности, решительности, смелости. Без этих качеств невозможно заниматься собственным делом и оставаться «на плаву». Бизнес — это про решения. Рисковать или сидеть на месте, прощаться с неэффективными людьми или продолжать тонуть вместе с ними, реинвестировать или «тянуть на личное». Это выбор и решения, которые всегда — исключительно на плечах основателя.

Меня закаляет спорт, регулярные тренировки с командой National Security и личное осознание будущего. У меня есть четкие цели, они каждый день мотивируют меня двигаться быстрее, активнее и четче.

Охранная компания National Security https://www.nationalsecurity.com.ua/ua/