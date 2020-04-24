Дым в Киеве: столица вернулась в ТОП-5 городов с самым грязным воздухом

Утром 24 апреля в Киеве снова значительно вырос уровень загрязнения воздуха. По данным сервиса IQAir индекс качества воздуха в столице сейчас составляет 126 пунктов, при норме в 50.

По этому показателю Киев находится на 4 месте среди городов планеты с самым грязным воздухом.

По данным сервиса Saveecobot, уровень загрязнения воздуха начал повышаться с ночи и достиг пика в 9:00. При этом 23 апреля он находился в пределах нормы.

Как сообщает ГСЧС, продолжается тушение очагов горения травяного настила в Житомирской области и очагов тления в Чернобыльской зоне.

При этом также фиксируются пожары в окрестностях Киева. Так на протяжении 23-24 апреля пожарные ликвидировали шесть пожаров мусора и сухой растительности в Ирпенском районе. Также за минувшие сутки такие возгорания были в Згуровском, Бородянской и Тетиевском районах.

Как ранее сообщал Фокус: