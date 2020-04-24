В Винницкой области из-за одной заболевшей COVID-19 два села закрывают на карантин

В Винницкой области закроют два села на карантин из-за обнаружения коронавирусной инфекции у одной из жительниц.

Об этом написал председатель Крыжопольской райгосадминистрации Владимир Скалий на странице в Facebook.

По его словам, заболела жительница села Высокая Гребля. Ее состояние не тяжелое, поэтому ее оставили лечиться дома под контролем семейных врачей.

Специалисты устанавливают круг контактных лиц для проведения тестов.

"Предварительная информация свидетельствует о достаточно широком круге контактов, поэтому на внеочередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС принят ряд соответствующих решений, в частности относительно запрета въезда-выезда в села Высокая Гребля и Андрияшевка и усилении карантинных мероприятий и контроля на территории всего района", – рассказал он.

В связи с этим председатель РГА призвал всех жителей района соблюдать требования карантина и без лишней надобности не выходить из дома, особенно не ходить на кладбище в поминальные дни.

Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

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