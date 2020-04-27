Столичное метро на карантине показали на видео: ремонт эскалаторов и замена путей
Пока столичное метро пустует без пассажиров, на станциях происходят ремонтные работы. Видео ситуации в киевском метро показала КГГА.
В частности, на станции "Дворец спорта" идут работы по замене путей. Раньше это делали только ночью и в очень короткие сроки. Теперь же есть возможность выполнять ремонт в дневное время.
Специалисты работают на всех станциях: меняют системы освещения, проверяют системы пожарной безопасности, вентиляционного и насосного оборудования. Продолжаются ремонты эскалаторов.
В ближайшее время на станциях "Арсенальной", "Сырец" и "Лукьяновской" начнут установку оборудования для передвижения людей с инвалидностью.
Кроме того, 27 апреля мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, что сроки возобновления работы метрополитена будет зависеть от решения правительства.
Напомним, метро в Киеве временно приостановило работу 17 марта в 23:00.
Ранее некоторые СМИ писали о том, что частично метро в Киеве заработает с 31 мая, ссылаясь якобы на Telegram-канал метрополитена. 26 апреля, в Киевском метрополитене заявили, что не давали никакой информации относительно того, когда откроют метро в Киеве.
Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 марта городские власти Киева приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице.
- С 21 марта в Киеве остановлено движение пассажирского транспорта на время карантина.
- 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в случае ухудшення ситуации с коронавирусом, может быть закрыт въезд и выезд из города.