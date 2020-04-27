Столичное метро на карантине показали на видео: ремонт эскалаторов и замена путей

Пока столичное метро пустует без пассажиров, на станциях происходят ремонтные работы. Видео ситуации в киевском метро показала КГГА.

В частности, на станции "Дворец спорта" идут работы по замене путей. Раньше это делали только ночью и в очень короткие сроки. Теперь же есть возможность выполнять ремонт в дневное время.

Специалисты работают на всех станциях: меняют системы освещения, проверяют системы пожарной безопасности, вентиляционного и насосного оборудования. Продолжаются ремонты эскалаторов.

В ближайшее время на станциях "Арсенальной", "Сырец" и "Лукьяновской" начнут установку оборудования для передвижения людей с инвалидностью.

Кроме того, 27 апреля мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, что сроки возобновления работы метрополитена будет зависеть от решения правительства.

Напомним, метро в Киеве временно приостановило работу 17 марта в 23:00.

Ранее некоторые СМИ писали о том, что частично метро в Киеве заработает с 31 мая, ссылаясь якобы на Telegram-канал метрополитена. 26 апреля, в Киевском метрополитене заявили, что не давали никакой информации относительно того, когда откроют метро в Киеве.

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