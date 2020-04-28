"Пловец из Гидропарка" прибыл в МВД на коне: хотел поговорить с Аваковым
Киевлянин Валентин Бурьянов, который в начале апреля пытался вплавь попасть на спортплощадку в Гидропарке, прибыл к зданию МВД на коне. Свою акцию он транслировал в Facebook.
Во время трансляции "пловец из Гидропарка" рассказал, что "хотел показать средневековье, воцарившееся в правоохранительной системе".
Он заявил, что хотел поговорить с министром МВД о нарушении своих конституционных прав. В частности, Бурьянов хотел выяснить у Арсена Авакова, почему тот "пытается установить тоталитарное и полицейское государство в свободной Украине".
Двери приемной ведомства оказались закрыты. Поэтому Бурьянову пришлось оставить свое обращении в специальном ящике.
Как ранее сообщал Фокус:
- 6 апреля киевские полицейские в связи с ужесточением каранатина перекрыли подход к мосту на Гидропарке, который ведет к спортплощадке. Из-за этого один из спортсментов решил добраться до нее вплавь. После этого на него и еще одного спортсмена составили админпротокол и забрали в участок.
- На следующий день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что исключений для спортсменов по части соблюдения каранатина власти делать не будут.
- 15 апреля суд отправил админпротокол на пловца из Гидропарка обратно в полицию.