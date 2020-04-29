Статистика коронавируса в Украине на 29 апреля: 9 866 инфицированных и 250 смертей

За сутки в Украине подтвердили 456 случаев коронавируса. Таким образом, общее количество инфицированных с начала эпидемии возросло до 9 866 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли уже 250 человек (138 мужчин и 112 женщин). 85% от всех умерших – граждане в возрасте от 50 лет.

На амбулаторном лечении сейчас находится 6 773 пицентов, из них 536 детей и 1 643 медика. В больницах лежат в общей сложности 3 093 человека.

На аппарате ИВЛ – 129 человек, в т.ч. один ребенок и 8 медиков.

Общая статистика по областям выглядит следующим образом:

Винницкая обл. - 412 случаев

Волынская обл. - 271 случай

Днепропетровская обл. - 323 случая

Донецкая обл. - 52 случая

Житомирская обл. - 357 случаев

Закарпатская обл. - 403 случая

Запорожская обл. - 228 случаев

Ивано-Франковская обл. - 821 случай

Киев - 1 341 случай

Киевская обл. - 643 случая

Кировоградская обл. - 377 случаев

Львовская обл. - 405 случаев

Луганская обл. - 33 случая

Николаевская обл. - 116 случаев

Одесская обл. - 261 случай

Полтавская обл. - 188 случаев

Ровенская обл. - 588 случаев

Сумская обл. - 98 случаев

Тернопольская обл. - 708 случаев

Харьковская обл. - 237 случаев

Херсонская обл. - 111 случаев

Хмельницкая обл. - 81 случай

Черкасская обл. - 282 случая

Черниговская обл. - 41 случай

Черновицкая обл. - 1489 случаев

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.

А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях.