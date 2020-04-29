Статистика коронавируса в Украине на 29 апреля: 9 866 инфицированных и 250 смертей
За сутки в Украине подтвердили 456 случаев коронавируса. Таким образом, общее количество инфицированных с начала эпидемии возросло до 9 866 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли уже 250 человек (138 мужчин и 112 женщин). 85% от всех умерших – граждане в возрасте от 50 лет.
На амбулаторном лечении сейчас находится 6 773 пицентов, из них 536 детей и 1 643 медика. В больницах лежат в общей сложности 3 093 человека.
На аппарате ИВЛ – 129 человек, в т.ч. один ребенок и 8 медиков.
Общая статистика по областям выглядит следующим образом:
Винницкая обл. - 412 случаев
Волынская обл. - 271 случай
Днепропетровская обл. - 323 случая
Донецкая обл. - 52 случая
Житомирская обл. - 357 случаев
Закарпатская обл. - 403 случая
Запорожская обл. - 228 случаев
Ивано-Франковская обл. - 821 случай
Киев - 1 341 случай
Киевская обл. - 643 случая
Кировоградская обл. - 377 случаев
Львовская обл. - 405 случаев
Луганская обл. - 33 случая
Николаевская обл. - 116 случаев
Одесская обл. - 261 случай
Полтавская обл. - 188 случаев
Ровенская обл. - 588 случаев
Сумская обл. - 98 случаев
Тернопольская обл. - 708 случаев
Харьковская обл. - 237 случаев
Херсонская обл. - 111 случаев
Хмельницкая обл. - 81 случай
Черкасская обл. - 282 случая
Черниговская обл. - 41 случай
Черновицкая обл. - 1489 случаев
Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.
- На днях премьер Денис Шмыгаль представил план выхода из карантина и сказал, что его разные этапы могут начаться одновременно.
- А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях.
- По словам главы МОЗ Максима Степанова, если украинцы будут придерживаться рекомендаций и плана Минздрава, пика эпидемии можно будет избежать.