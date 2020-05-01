"Это реклама". В ОП объяснили, почему Зеленский встречал "Мрию" с грузом для Эпицентра

"Епицентр" полностью оплатил доставку медицинского груза Ан-225 "Мрия". Офис президента в организации рейса не принимал участия, а президент Владимир Зеленский встречал его в аэропорту с целью "прорекламировать украинский самолет". Об этом замглавы ОП Кирилл Тимошенко рассказал в интервью LIGA.net.

Сразу после прибытия "Мрии" в ОП сообщили, что она доставила из Китай "более 100 тонн гуманитарного груза". В то же время ГП "Антонов" сообщил, что общий вес груза - почти 104 тонны. На вопрос, неужели "Эпицентр" полностью оплатил рейс, чтобы получить лишь 3-4 тонны груза, Тимошенко ответил: "Нет, я думаю, что у них там больше коммерческого груза".

"Мы это так назвали: "100 тонн гуманитарного груза"…История с "Мрией" простая. Антонов получил заказ на полет в Китай, как он получал от Польши и Франции. Оплатил самолет полностью Эпицентр. Если Антонов захочет открыть эти цифры – пусть открывает", – отметил он.

По его словам, в самолете весь груз координировал "Эпицентр", который собирал заявки как от нардепов, так от других компаний – часть груза в итоге ушла в продажу, а часть поехала раздаваться по регионам.

"Эпицентр заказал самолет, привез груз. Нам сообщил, что везут и гуманитарку, и коммерцию. Мы посчитали необходимым встретить "Мрию", потому что она давно не летала, это гордость нашего авиастроения, и не везла что-то секретное. Мы как ОП в этом самолете не участвовали. Там не было груза, который мы централизованно закупали", – сказал Тимошенко.

По его словам, президент лично поехал встречать рейс, поскольку хотел прорекламировать самолет.

"Это реклама нашей "Мрии". Мы ехали встречать самый большой самолет в мире, и этот самолет украинский", – подчеркнул Тимошенко.

Напомним, 23 апреля "Мрия" доставила медицинский груз в Украину. Приземление рейса транслировал Офис президента, а встречал самолет в аэропорту Гостомеля лично президент Владимир Зеленский. Тогда он заявил, что рейс доставил 12 миллионов масок – как для больниц, так и для аптек, 260 тысяч защитных очков для медиков и 100 тыс. защитных костюмов.

Перед этим уже выполнила рейсы по доставке грузов в Польшу и Францию. До этого самолет полтора года был на модернизации.

29 апреля стало известно, что "Мрия" доставила коммерческий груз для "Эпицентра" после того, как СМИ опубликовали письмо нардепа и совладельца сети Александра Гереги к Виталию Кличко с предложением купить медицинские маски.