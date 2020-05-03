Минздрав назвал ТОП-3 области, лидирующие по числу новых случаев COVID-19

В Украине за последние дни наибольшее количество новых случаев COVID-19 было зафиксировано в Одесской области. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге.

"За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Одесской области – 80", – заявил Степанов.

Он также добавил, что в тройку лидеров по заболеванию COVID-19, по состоянию на 2 мая, вошла Черновицкая область (73 новых случая коронавируса) и Тернопольская область (45 новых случаев).

С начала эпидемии в Одесской области коронавирус был диагностирован у 409 больных.

Кроме этого, свежей информацией по коронавирусу в Киеве также поделился мэр Виталий Кличко в Facebook.

По его данным, в воскресенье, 3 мая, в Киеве 1511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за прошедшие сутки были обнаружены еще 17 случаев.

"Еще у 17 жителей столицы лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. 1 случай, к сожалению, - летальный", – отметил Кличко.

Мэр Киева отметил, что заболели 6 женщин в возрасте от 55 до 68 лет и девочка, которой 6 месяцев, а также 10 мужчин от 30 до 80 лет.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Как ранее сообщал Фокус: