Возле Кременчуга на птицефабрике погибли 600 тысяч кур из-за проблем с вентиляцией

Возле Кременчуга (Полтавская область) на птицефабрике произошел массовый мор птицы, погибло около 600 тысяч голов.

Об этом сообщает "Кременчугская газета".

По данным СМИ, инцидент произошел 2 мая на птицефабрике, которая находится в селе Потоки Кременчугского района.

По словам директора фабрики, погибли около 600 тысяч голов. Предварительная причина гибели птицы: аварийное отключение электроснабжения на трансформаторной подстанции на территории предприятия, из-за чего отключилась система вентиляции.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий рекомендовал местным жителям не покупать курятину по сниженным ценам.

"Потому что может быть такое, что она где-то появится в городе на рынках, на стихийных рынках, с машин или еще что-то", – заявил он.

Вокруг птицефабрики установили 10-километровую карантинную зону. Анализы тушек кур направлены в лабораторию Госпотребслужбы в Киев, результаты будут известны позже.

В свою очередь, начальник Кременчугского горрайонного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области Олег Назарец сообщил, что приостановил оборот готовой пищевой продукции птицефабрики. Речь идет о яйцах, кормах и птице.

Как ранее сообщал Фокус: