Только в масках и по записи: в МОЗ разработали требования к салонам красоты

Министерство здравоохранения Украины разработало требования к противоэпидемическим мерам для парикмахерских и салонов красоты в период смягчения карантина и вынесло их на общественное обсуждение. Уже появился соответствующий проект распоряжения главного государственного санитарного врача, передает Интерфакс-Украина.

Согласно проекту распоряжения, при организации противоэпидемических мер салонам следует:

организовать проведение температурного скрининга всех работников перед сменой, не допускать к исполнению обязанностей работников с температурой выше 37,2 градусов или с признаками ОРВИ;

прием клиентов осуществлять по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут, ожидание очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции в 1,5 м;

запретить пребывание в заведении посторонних лиц, за исключением одного из родителей при сопровождении детей или одного сопровождающего для лиц с инвалидностью;

организовать на входе место для дезинфекции рук;

организовать одновременное пребывание клиентов не более одного человека на 10 кв. м площади, допуск клиентов в помещение разрешить только в масках или респираторах;

между местами предоставления услуг обеспечить дистанцию не менее 2 м.;

работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки;

проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Кроме этого, субъект хозяйственной деятельности обязан обеспечить персонал пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов. В помещении должна проводиться влажная уборка не реже чем каждые два часа, а также в конце смены.

Работники обязаны мыть руки не реже чем раз в три часа, прикрывать нос и рот при кашле и чихании, воздержаться от прикосновений руками лица, от контактов с лицами, у которых есть симптомы ОРВИ, а также самоизолироваться, в случае появления симптомов.

Общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.

Отметим, Кабинет министров на внеочередном заседании продлил карантин в Украине до 22 мая, но часть ограничений снимут с 11 мая. При этом, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством заразившихся коронавирусом в рамках модели адаптивного карантина. Шмыгаль добавил, что в механизм "адаптивного карантина" будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине зафиксирован 12 331 случай заражения коронавирусом. За сутки выявлено 418 новых случаев Covid–19.