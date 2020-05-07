Ляшко уволил директора Житомирского лабораторного центра из-за срыва тестирования на COVID-19

Главный санитарный врач Виктор Ляшко приехал в Житомир из-за того, что местная лаборатория завила о перегруженности и решил уволить ее руководителя.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Житомирская лаборатория не закрывается на прием образцов для ПЦР-исследования. Да, есть большое количество образцов в определенных областях, в частности, в Житомирской. Сегодня часть образцов Житомирского областного лабораторного цента была отправлена в другие лаборатории, которые менее загружены", – сказал Ляшко.

Он подтвердил, что на минувшей неделе получил несколько сообщений о том, что в Житомирской области есть проблемы с проведением ПЦР-тестов и задержкой результатов тестирований.

2 мая в Житомир направили комиссию Минздрава, которая дала рекомендации и.о. руководителя Житомирского лабораторно центра. Он пообещал исправить ошибки.

"Вчера мне сообщили, что ничего не изменилось. После звонка сразу поехал в Житомирский областной лабораторный центр", – пишет Ляшко.

По его словам, главной проблемой было отсутствие коммуникации между и.о. руководителя лабораторного центра и остальными стейхолдерами, что привело к накоплению проблем.

"Медицинские работники лаборатории молодцы и работают сверхурочно уже несколько месяцев. Вопрос стоит только в самой организации процесса", – сказал главный санврач.

"В течение ближайших нескольких дней определимся с кандидатурой, на которую возложим временное исполнение обязанностей руководителя лабораторного центра и главного государственного санитарного врача Житомирской области, а после завершения эпидемии COVID-19 объявим конкурс", – добавил Ляшко.

Как ранее сообщал Фокус:

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что система здравохранения Украины пока справляется с ростом больных Covid-19.