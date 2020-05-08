Статистика коронавируса в Украине на 8 мая: 504 новых случая за сутки

По состоянию на утро 8 мая в Украине подтверждено 14195 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 504 – за последние сутки. Заболели 977 детей и 2758 медиков.

Об этом сообщает "Центр общественного здоровья" в Facebook.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

2709 пациентов выздоровели, из них 762 медработника.

На амбулаторном лечении находятся 9765 пациентов (801 ребенок и 2271 медработник). Нуждались в госпитализации – 4430 человек, в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких –185 человек, в том числе один ребенок и 16 медиков.

На данный момент ситуация с коронавирусом в областях следующая:

– Винницкая обл. – 514 (278 выздоровели)

– Волынская обл. – 424 (118 выздоровели)

– Днепропетровская обл. – 652 (74 выздоровели)

– Донецкая обл. – 91 (20 выздоровели)

– Житомирская обл. – 480 (45 выздоровели)

– Закарпатская обл. – 644 (93 выздоровели)

– Запорожская обл. – 312 (109 выздоровели)

– Ивано-Франковская обл. – 1078 (147 выздоровели)

– г. Киев - 1721 (127 выздоровели)

– Киевская обл. – 916 (109 выздоровели)

– Кировоградская обл. – 408 (222 выздоровели)

– Луганская обл. – 42 (12 выздоровели)

– Львовская обл. – 660 (138 выздоровели)

– Николаевская обл. – 179 (49 выздоровели)

– Одесская обл. – 583 (23 выздоровели)

– Полтавская обл. – 239 (92 выздоровели)

– Ровенская обл. – 855 (133 выздоровели)

– Сумская обл. – 147 (66 выздоровели)

– Тернопольская обл. - 959 (254 выздоровели)

– Харьковская обл. - 478 (57 выздоровели)

– Херсонская обл. - 149 (67 выздоровели)

– Хмельницкая обл. - 148 (43 выздоровели)

– Черкасская обл. - 331 (118 выздоровели)

– Черновицкая обл. - 2097 (301 выздоровел)

– Черниговская обл. - 69 (11 выздоровели).

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 7 мая в Украине был подтвержден 13691 случай заболевания коронавирусом COVID-19.