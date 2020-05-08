В Одессе суд закрыл дело о "порностудии" в кабинете УЗИ: полиция не нашла распространителя видео

Киевский райсуд Одессы вынес решение о закрытии дела о "порностудии" в арендованном кабинете УЗИ Одесского областного онкодиспансера. В ходе расследования дела полицией так и не появилось ни одного подозреваемого. Об этом сообщает Думская.

Как пишет издание, ранее на одном из крупных порносайтов обнаружилось видео приемов пациенток у врача, которое якобы снималось там скрытыми камерами. Впоследствии, однако, выяснилось, что врач не причастен к передаче видеозаписей с пациентками.

Как оказалось, врач действительно, установил в кабинете записывающее оборудование, однако только для того, чтобы контролировать финансовые вопросы. Четыре кабинета УЗИ медик арендует, там на него работают несколько сотрудников, врачей и медсестер.

Правоохранители установили всех причастных к установке камер и лиц, которые могли получить доступ к видеозаписям, однако не смогли определить состав правонарушения. Лицо, которое собирало и распространяло материалы порнографического характера, так и не было установлено.

Издание сообщает, что на скриншотах с видео, которые оказались в его распоряжении, присутствуют не только пациентки, но и сам доктор, а также его сотрудники.

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве киберполиция прекратила деятельность пяти порностудий.