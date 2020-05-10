Статистика коронавируса в Украине на 10 мая: 522 новых случаев за сутки

В Украине за сутки подтвердили 522 новых случаев COVID-19. Всего, по состоянию на утро 10 мая, коронавирусом заразились 15232 человек, среди них – 1056 детей и 2964 медика. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.

На амбулаторном лечении еще находятся 10 470 пациентов (из них 871 ребенок и 2431 медработник). Всего нуждались в госпитализации 4762 человека (185 детей и 533 медика). Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 201 человеку, в том числе одному ребенку и 17 медикам.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 391 человек, среди них – 21 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Выздоровели уже 3060 пациентов, повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая обл. - 544 (291 выздоровел)

Волынская обл. - 470 (119 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 704 (75 выздоровели)

Донецкая обл. - 100 (20 выздоровели)

Житомирская обл. - 517 (54 выздоровели)

Закарпатская обл. - 695 (99 выздоровели)

Запорожская обл. - 328 (120 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1116 (218 выздоровели)

г. Киев - 1805 (138 выздоровели)

Киевская обл. - 972 (119 выздоровели)

Кировоградская обл. - 416 (239 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)

Львовская обл. - 753 (152 выздоровели)

Николаевская обл. - 221 (49 выздоровели)

Одесская обл. - 636 (32 выздоровели)

Полтавская обл. - 246 (106 выздоровели)

Ровенская обл. - 926 (142 выздоровели)

Сумская обл. - 154 (74 выздоровели)

Тернопольская обл. - 999 (310 выздоровели)

Харьковская обл. - 572 (67 выздоровели)

Херсонская обл. - 159 (80 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 175 (49 выздоровели)

Черкасская обл. - 341 (144 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2268 (338 выздоровели)

Черниговская обл. - 73 (11 выздоровели).

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро воскресенья, 10 мая, в мире зафиксировано 4 025 140 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.