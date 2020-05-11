В Николаеве с 6-го этажа выбросилась пенсионерка, которую не выпускали на улицу из-за коронавируса

В Николаеве 86-летняя пенсионерка выбросилась с балкона на 6 этаже из-за того, что пенсионерку родственники не выпускали на улицу из-за коронавируса.

Об этом сообщает местное издание Новости-N.

ЧП случилось на улице Карпенко в Заводском районе города.

"Родственники отправились в магазин и закрыли дверь в квартире на замок, когда они вернулись то не нашли женщину - она выбросилась с балкона. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте", – сказано в сообщении.

Соседи рассказали, что у пенсионерки были проблемы с памятью.

На месте ЧП работают патрульные и следственно-оперативная группа полиции.

Как ранее сообщал Фокус: