Бесплатное обучение в Канаде для украинцев: миф или реальность

Высшее образование в Канаде привлекает украинцев своей открытостью и лабильностью. Студенты самостоятельно составляют учебное расписание, выбирают большую часть дисциплин и даже преподавателей. Многих абитуриентов также привлекает возможность учиться на английском или французском языках.

Какие есть возможности учебы в Канаде, цены и варианты экономии для украинцев? Вся информация в этой статье.

Мифы о бесплатном обучении

Бесплатное обучение в Канаде для украинцев — лишь миф. На самом деле, учеба в канадских университетах платная для всех иностранцев. Студенты канадских вузов платят за учебу минимум 22 000 канадских долларов (CAD USD) в год. Но эту сумму можно немного снизить.

Как сэкономить на канадском образовании? Практические советы

Стоимость обучения в Канаде зависит от типа учреждения. В среднем 1 год учебы в колледже обойдется в 15-25 тыс. CAD USD, в университете — 25-35 тыс.

Варианты экономии на плате за обучение:

Учеба в колледже.

Образование в Канаде в колледже позволяет получить степень бакалавра за 3-4 года. В колледжах студенты получают в основном практические навыки, не сосредотачиваясь на теоретической базе. Обучение в колледже в год дешевле на 10-15 тысяч CAD USD.

Кроме того, в Канаде существует трансферная система. По ней студент через 2 года учебы в колледже может перевестись в вуз. Это позволяет сэкономить на оплате первых двух курсов. 😉

Гранты и стипендии.

Получить гранты или стипендии вполне реально, но это скорее исключение, чем правило. Их получают абитуриенты с высоким средним баллом, достижениями в науке, четкой мотивацией. Больше шансов на получение материальной помощи имеют социально активные ребята, которые уже были волонтерами, организаторами различных учебных мероприятий.

Поступление в вузы в провинции.

Учеба в провинции стоит гораздо дешевле, чем в столице. В регионах Виннипег, Альберта и других 1 год стоит 11-15 тыс. канадских долларов, в крупных городах (Ванкувер, Онтарио) такое же обучение обойдется минимум в 20 тысяч/год.

Скидки лучшим студентам.

Студенты с высокой успеваемостью имеют скидки на оплату обучения — от 1 до 3 тысяч канадских долларов. Для получения такой скидки следует всегда вовремя сдавать все самостоятельные работы, иметь высокий средний балл, принимать участие в жизни учебного заведения.

Подработка во время учебы.

Параллельно с обучением можно подрабатывать как в кампусе, так и за его границами. По закону иностранные студенты могут работать до 20 часов в неделю в учебное время и до 40 часов — во время каникул. Средняя зарплата на подработках — 10-15 CAD USD за 1 час.

Стоит ли поступать в канадский вуз?

Учеба в Канаде для украинцев — это хорошая инвестиция в собственное будущее. Выпускники университета или колледжа получают не только диплом, но и отличные знания своей профессии, опыт, практические навыки. С таким багажом можно получить высокооплачиваемую престижную должность не только в Канаде, но и по всему миру.