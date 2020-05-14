Статистика коронавируса в Украине на 14 мая: впервые выздоровевших за сутки больше, чем заболевших

Украина
Поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных (17 за последние сутки), 4 143 пациента выздоровели (из них 427 за последние сутки). За сутки зафиксировано 422 новых случая.

Впервые количество тех, кто выздоровел, превысило количество новых больных в сутки.

Статистика коронавируса по регионам:

  • Винницкая область - 654 случая;
  • Волынская область - 535;
  • Днепропетровская область - 781;
  • Донецкая область - 117;
  • Житомирская область - 533;
  • Закарпатская область - 791;
  • Запорожская область - 347;
  • Ивано-Франковская область - 1166;
  • Кировоградская область - 432;
  • Киев - 2012;
  • Киевская область - 1067;
  • Львовская область - 904;
  • Луганская область - 42;
  • Николаевская область - 228;
  • Одесская область - 693;
  • Полтавская область - 257;
  • Ровенская область - 1062;
  • Сумская область - 158;
  • Тернопольская область - 1033;
  • Харьковская область - 713;
  • Херсонская область - 165;
  • Хмельницкая область - 209;
  • Черновицкая область - 2516;
  • Черкасская область - 348;
  • Черниговская область - 84.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 мая в Центр поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 42590 сообщений о подозрении на COVID-19.

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