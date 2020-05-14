Статистика коронавируса в Украине на 14 мая: впервые выздоровевших за сутки больше, чем заболевших

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных (17 за последние сутки), 4 143 пациента выздоровели (из них 427 за последние сутки). За сутки зафиксировано 422 новых случая.

Впервые количество тех, кто выздоровел, превысило количество новых больных в сутки.

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Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая область - 654 случая;

Волынская область - 535;

Днепропетровская область - 781;

Донецкая область - 117;

Житомирская область - 533;

Закарпатская область - 791;

Запорожская область - 347;

Ивано-Франковская область - 1166;

Кировоградская область - 432;

Киев - 2012;

Киевская область - 1067;

Львовская область - 904;

Луганская область - 42;

Николаевская область - 228;

Одесская область - 693;

Полтавская область - 257;

Ровенская область - 1062;

Сумская область - 158;

Тернопольская область - 1033;

Харьковская область - 713;

Херсонская область - 165;

Хмельницкая область - 209;

Черновицкая область - 2516;

Черкасская область - 348;

Черниговская область - 84.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 мая в Центр поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 42590 сообщений о подозрении на COVID-19.

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