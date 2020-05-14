Статистика коронавируса в Украине на 14 мая: впервые выздоровевших за сутки больше, чем заболевших
По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных (17 за последние сутки), 4 143 пациента выздоровели (из них 427 за последние сутки). За сутки зафиксировано 422 новых случая.
Впервые количество тех, кто выздоровел, превысило количество новых больных в сутки.
Статистика коронавируса по регионам:
- Винницкая область - 654 случая;
- Волынская область - 535;
- Днепропетровская область - 781;
- Донецкая область - 117;
- Житомирская область - 533;
- Закарпатская область - 791;
- Запорожская область - 347;
- Ивано-Франковская область - 1166;
- Кировоградская область - 432;
- Киев - 2012;
- Киевская область - 1067;
- Львовская область - 904;
- Луганская область - 42;
- Николаевская область - 228;
- Одесская область - 693;
- Полтавская область - 257;
- Ровенская область - 1062;
- Сумская область - 158;
- Тернопольская область - 1033;
- Харьковская область - 713;
- Херсонская область - 165;
- Хмельницкая область - 209;
- Черновицкая область - 2516;
- Черкасская область - 348;
- Черниговская область - 84.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 мая в Центр поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 42590 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что решение об открытии метро в Киеве, Харькове и Днепре после 25 мая будет приниматься с учетом эпидемической ситуации в каждом из трех городов.
- Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко уволил директора Житомирского лабораторного центра из-за срыва тестирования на COVID-19.
- Владимир Зеленский заявил, что из государственного бюджета будут выплачивать денежную помощь семьям врачей, погибших от коронавируса.