Скандал с детьми от суррогатных матерей: Денисова рассказала подробности

Омбудсмен Людмила Денисова обратилась к главе Нацполиции, МОЗ и Минсоцполитики по поводу ситуации с новорожденными от суррогатных матерей, которые находятся в киевском отеле.

Об этом Денисова сообщила на брифинге, передает hromadske.

В Офисе омбудсмена установили, что сейчас в отеле "Венеция" находится 51 ребенок, 15 из них – с родителями. Ранее сообщалось о 46 младенцах. Все дети – со свидетельствами о рождении.

Родители 15 детей успели приехать в Украину до закрытия границ. В целом, все родители – иностранцы (граждане Китая, Германии, Испании, Франции, Италии, Болгарии, Румынии, США, Британии).

Они обращались за помощью в украинский МИД, но в ведомстве посоветовали идти в посольства, чтобы уже эти дипучреждения отправляли украинскому министерству ноты. Вопрос решить так и не удалось.

Также Денисова рассказала, ссылаясь на обратившуюся к ней клинику BioTex, что сейчас в Украине в похожей ситуации оказались более 100 детей, а в случае поэтапного продления карантина, их количество может возрасти до тысячи.

Что касается решения нынешней проблемы, то, по словам Денисовой, сегодня она уже провела рабочее совещание с участием представителей МИД, ГМС.

"Мы наработали действенный механизм решения этой проблемы. Каждый из этих родителей может обратиться к уполномоченному по правам человека с соответствующим заявлением, чтобы я помогла им решить этот вопрос, въезда и выезда из Украины", – сказала омбудсмен.

Владелец клиники BioTex Альберт Точиловский говорит, что ролик, который опубликовали на сайте клиники, был "посланием для родителей". "У нас дети находятся из 27 стран. Это США, Великобритания, Греция. Это те страны, где суррогатное материнство разрешено", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

В июле 2018 года ГПУ раскрыла масштабную преступную схему по организации суррогатного материнства.

Следствие установило, что в 2010 году гражданин Молдовы и гражданин Германии организовали медицинский центр по предоставлению услуг репродуктивной медицины BioTexCom. В Украине его клиентками были более 1 тыс. женщин (в основном, из малообеспеченных семей и прифронтовой зоны).