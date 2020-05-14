В Житомирской области будут собирать плазму людей, переболевших Covid-19

Житомирский областной центр крови хочет собирать плазму крови от людей, переболевших Covid-19, для изготовления антител.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

По словам директора областного центра крови Анатолия Чугриева, сейчас в мире и в Украине применяются различные методы для лечения больных коронавирусом, в том числе, используют плазму людей, которые уже переболели.

"В плазме находятся антитела, которые способствуют более быстрому выздоровлению больных COVID-19. Поэтому мы начинаем проект, в рамках которого центр крови будет собирать плазму от людей, которые выздоровели от коронавируса, для изготовления антител – иммуноглобулина G, что в дальнейшем поможет в лечении COVID-19", – говорит он.

Чугриев призвал местных жителей становиться донорами плазмы, даже если переболели COVID-19.

Сейчас в центре крови больше всего не хватает тромбоцитов, которые нужны для лечения онкогематологических заболеваний.

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