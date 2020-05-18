Как себя обезопасить: Основные рекомендации по выбору мороженого

В связи с коронавирусом, в Тернополе начали принимать жесткие меры и особенно это коснулось продуктов питания. Наложили запрет на продажу развесного мороженого без заводской упаковки, и не обошел этот запрет напитков на разлив — квас, газированные напитки, пиво. Власти считают, что это поможет предотвратить распространение инфекции в городе. Такие меры могут ввести и в других городах Украины, но отказывать себе в удовольствии и не кушать любимое лакомство, не стоит. Ведь купить мороженое, можно в продуктовом магазине и насладиться им в домашней обстановке.

Необходимо придерживаться основных правил

Выбирайте мороженое в упаковке, тем самым вы обезопасить себя от проникновения бактерий и вирусов на продукт. Об этом стоит помнить не только в период карантина. При изготовлении вся продукция упаковывается машинами, ручной труд практически не используется. Попадание посторонних болезнетворных бактерий и вирусов во внутрь упаковки сведено к нулю за счет соблюдения всех санитарных норм. Прежде чем насладиться мороженым, придя домой обработайте упаковку дезинфицирующими средствами, и не забывайте об обработке своих рук. После, можно насладиться десертом.

Как разобраться, соответствует ли мороженое стандартам качества

В соответствии с ДСТУ, мороженое — продукт, который должен храниться в морозильной камере с температурой не выше -18°С. Необходимо обращать внимание на общее состояние мороженого, если оно деформированной формы, то лучше отказаться от покупки.

Мороженное из холодильника должно быть твердым и правильной формы.

Прочитайте на упаковке состав продукта. На первом месте должен быть указан молоко, а не вода или сахар. Старайтесь выбирать мороженое без пальмового или другого растительного масла.

Немаловажный факт — количество Е-добавок. Они могут быть в составе ингредиентов. Многие из них являются натуральными и используются в производстве мороженого. Например, эмульгаторы необходимо для сохранения формы, устойчивости к таянию и для стабильности воздушной структуры. Но не стоит забывать, чем меньше Е-добавок — тем качественнее мороженое.

Десерт «фруктовый лед» или «плодово-ягодное» — мороженое, в котором полностью отсутствуют молочные продукты. И в составе должны быть натуральные продукты, без каких-либо искусственных красителей и вкусовых усилителей.

Высокое качество прежде всего

Мороженое ТМ «Ласунка» знают и любят как взрослые, так и дети. На рынке производства мороженого компания находится уже больше 23 лет. В ассортименте представлено более 120 видов мороженого на любой вкус. Такие виды мороженого как «Гран-При», «Стакана-Великан» — одни из самых покупаемых в Украине.

Образцом безвредного десерта, является мороженое «Малюк-ам», его можно давать детям уже с 3-х летнего возраста.

ТМ «Ласунка» всегда помнит о том, что одним из основных потребителей ее продукции являются дети. Поэтому изготавливая настоящий пломбир, компания не только контролирует качество, но и проводит строгую многоуровневую проверку сырья, которое поступает на производство.

Основная технология, которая используется для сохранности большего количества полезных элементов продукта — шоковая заморозка. Этот метод заморозки ТМ «Ласунка» использует в изготовлении мороженого «Лев Delux». Способ быстрой заморозки позволяет при температуре -195 °C за секунды заморозить смесь мороженого до температуры -30 °C, что позволяет «одеть» мороженое в два слоя глазури, причем одна из них, без учета шоколадной, может быть из джема или соуса. И количество таких слоев может возрастать.

В соответствии с сертификатом FSSC 22000:2015 конечная продукция является абсолютно безопасной для потребителей.

Компания «Ласунка» подтвердила, что все требования системы менеджмента управления безопасностью пищевыми продуктами FSSC 22000:2015 полностью выполняются.

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